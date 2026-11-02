Генеральный штаб Войска Польского предупредил в Польше, что протест или демонстрация могут быть элементом враждебной операции. Как сообщает RMF24, военные обратили внимание на явление астротурфинга — метода социальной манипуляции, при котором инициатива выглядит спонтанной и гражданской, хотя в действительности может быть спланированной.

Механизм астротурфинга

Согласно объяснению Генштаба, враждебные службы могут сначала выявлять в обществе темы и проблемы, вызывающие напряжение. Впоследствии эмоции обеих сторон спора могут подогреваться с помощью ферм троллей, ботов и скоординированных аккаунтов в социальных сетях.

Астротурфинг может проявляться как протест или манифестация, напоминающая низовую гражданскую инициативу. К таким действиям также могут относиться дезинформационные публикации в интернете, которые выглядят как созданные гражданами, но могут распространяться ботами, троллями или с помощью искусственного интеллекта.

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Следующим этапом, согласно описанию польских военных, могут быть действия, направленные на вывод людей на улицы. Если начинаются беспорядки, медиа и информационные операции в интернете могут оперативно распространять сообщения о хаосе. Участники акций при этом могут не осознавать, что их используют для целей, отличных от тех, ради которых они вышли на протест.

Признаки скоординированной активности

Среди возможных целей провоцирования беспорядков Генштаб назвал перегрузку экстренных служб и ослабление чувства безопасности граждан, кризис принятия решений властями и паралич их действий. Такие операции также могут быть направлены на влияние на общественное мнение и политику либо на принуждение к геополитическим уступкам.

Военные советуют обращать внимание, не сопровождается ли выражение взглядов словесным или физическим насилием либо призывами к нему. Среди возможных признаков скоординированной активности в интернете они назвали внезапный массовый поток однотипных призывов к демонстрациям, похожие или скопированные комментарии, повторение одних и тех же лозунгов, а также новые профили без истории активности.

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