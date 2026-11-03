Глава МИД Канады обвинила Лаврова в войне против Украины и похищении детей

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время встречи «Группы двадцати» в США раскритиковала главу МИД России Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину и преступления России. В частности, она напомнила о похищении украинских детей и российских атаках на суда в Черном море.

Также ранее Ананд отказалась фотографироваться с Лавровым во время встречи представителей стран «Группы двадцати».

«Во время встречи я сидела напротив Лаврова и, глядя ему в глаза, сказала, насколько возмутительным и незаконным является продолжающееся российское вторжение в Украину, похищение украинских детей и обстрелы судов с продовольствием и удобрениями в Черном море», — сказала Ананд.

Она также объяснила, почему не принимала участия в совместной фотосессии участников встречи. Она прибыла в США уже после того, как групповое фото было запланировано, однако, по её словам, даже при другом графике не хотела бы оказаться на одном снимке с Лавровым.

Кроме того, министр отметила, что во время выступления российский дипломат озвучил множество «кремлевских тезисов», которые, по её оценке, не имеют ничего общего с правдой.

Об этом Ананд рассказала в интервью телеканалу СВС.

Лавров не продемонстрировал готовности России к мирным переговорам по Украине, — Каллас.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может усилиться.

Читай нас в