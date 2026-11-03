加拿大外交部长指责拉夫罗夫对乌克兰发动战争并绑架儿童

加拿大外交部长安妮塔·阿南德在美国举行的G20峰会上，就俄罗斯对乌克兰的大规模入侵及其犯下的罪行，对俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫进行了批评。 她特别提到了乌克兰儿童被绑架以及俄罗斯在黑海对船只的袭击事件。

此外，此前在G20各国代表会议期间，阿南德曾拒绝与拉夫罗夫合影。

“在会议期间，我坐在拉夫罗夫对面，直视他的眼睛，告诉他俄罗斯对乌克兰的持续入侵、绑架乌克兰儿童以及在黑海炮击载有粮食和化肥的船只的行为是多么令人发指且非法，” ——阿南德说道。

她还解释了为何没有参加与会者的集体合影。她抵达美国时，集体合影的安排早已确定，但据她表示，即使日程安排不同，她也不愿与拉夫罗夫出现在同一张照片中。

此外，这位部长指出，俄罗斯外交官在发言中提出了许多“克里姆林宫论调”，在她看来，这些论调与事实毫无关系。

阿南德在接受SBS电视台采访时谈到了这一点。

卡拉斯表示，拉夫罗夫并未表现出俄罗斯就乌克兰问题进行和平谈判的意愿。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停作战将使乌克兰方面有机会恢复元气。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

拉夫罗夫表示，针对乌克兰的战争将持续下去，甚至可能升级。

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