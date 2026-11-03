Глава МЗС Канади звинуватила Лаврова у війні проти України та викраденні дітей

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Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час зустрічі G20 у США розкритикувала очільника російського МЗС Сергія Лаврова через повномасштабне вторгнення в Україну та злочини Росії. Зокрема, вона нагадала про викрадення українських дітей і російські атаки на судна в Чорному морі.

Також раніше Ананд відмовилася фотографуватися з Лавровим під час зустрічі представників країн G20.

"Під час зустрічі я сиділа навпроти Лаврова й, дивлячись йому в очі, сказала, наскільки обурливим та незаконним є подальше російське вторгнення до України, викрадення українських дітей та обстріли суден із продовольством та добривами у Чорному морі", - сказала Ананд.

Вона акож пояснила, чому не брала участі в спільному фотографуванні учасників зустрічі. Вона прибула до США вже після того, як групове фото було заплановане, однак, за її словами, навіть за іншого графіка не хотіла б опинитися на одному знімку з Лавровим.

Крім того, міністерка зазначила, що під час виступу російський дипломат озвучив багато "кремлівських тез", які, за її оцінкою, не мають нічого спільного з правдою.

Про це це Ананд розповіла в інтерв’ю телеканалу СВС.

Лавров не продемонстрував готовності Росії до мирних переговорів щодо України, — Каллас.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

Лавров заявив, що війна проти України триватиме і може посилитися.

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