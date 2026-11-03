Minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand podczas szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych skrytykowała szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa za pełną inwazję na Ukrainę oraz zbrodnie popełnione przez Rosję. W szczególności przypomniała o porwaniach ukraińskich dzieci oraz rosyjskich atakach na statki na Morzu Czarnym.

Wcześniej Anand odmówiła również pozowania do zdjęcia z Ławrowem podczas spotkania przedstawicieli krajów G20.

„Podczas spotkania siedziałam naprzeciwko Ławrowa i, patrząc mu w oczy, powiedziałam, jak oburzająca i bezprawna jest trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę, porwania ukraińskich dzieci oraz ostrzał statków z żywnością i nawozami na Morzu Czarnym” – powiedziała Anand.

Wyjaśniła również, dlaczego nie wzięła udziału we wspólnym zdjęciu uczestników spotkania. Przybyła do Stanów Zjednoczonych już po tym, jak zaplanowano zdjęcie grupowe, jednak, jak twierdzi, nawet gdyby harmonogram był inny, nie chciałaby znaleźć się na jednym zdjęciu z Ławrowem.

Ponadto ministerka zaznaczyła, że podczas wystąpienia rosyjski dyplomata przedstawił wiele „tezy Kremla”, które – jej zdaniem – nie mają nic wspólnego z prawdą.

Anand opowiedziała o tym w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CBS.

Ławrow nie wykazał gotowości Rosji do rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy — stwierdziła Kallas.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Ławrow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie będzie trwała i może się nasilić.

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