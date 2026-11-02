Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzegł w Polsce, że protest lub demonstracja mogą być elementem wrogiej operacji. Jak informuje RMF24, wojskowi zwrócili uwagę na zjawisko astroturfingu — metodę manipulacji społecznej, w której inicjatywa sprawia wrażenie spontanicznej i obywatelskiej, choć w rzeczywistości może być zaplanowana.

Mechanizm astroturfingu

Zgodnie z wyjaśnieniem Sztabu Generalnego wrogie służby mogą najpierw identyfikować w społeczeństwie tematy i problemy wywołujące napięcia. Następnie emocje obu stron sporu mogą być podsycane za pomocą farm trolli, botów i skoordynowanych kont w mediach społecznościowych.

Astroturfing może przejawiać się jako protest lub manifestacja przypominająca oddolną inicjatywę obywatelską. Do takich działań mogą także należeć dezinformacyjne wpisy w internecie, które wyglądają na stworzone przez obywateli, lecz mogą być rozpowszechniane przez boty, trolle lub za pomocą sztucznej inteligencji.

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Kolejnym etapem, zgodnie z opisem polskich wojskowych, mogą być działania mające na celu wyprowadzenie ludzi na ulice. Jeśli rozpoczną się zamieszki, media i operacje informacyjne w internecie mogą szybko rozpowszechniać komunikaty o chaosie. Uczestnicy akcji mogą przy tym nie zdawać sobie sprawy, że są wykorzystywani do celów innych niż te, dla których wyszli na protest.

Oznaki skoordynowanej aktywności

Wśród możliwych celów prowokowania zamieszek Sztab Generalny wymienił przeciążenie służb ratunkowych i osłabienie poczucia bezpieczeństwa obywateli, kryzys decyzyjny władz oraz paraliż ich działań. Takie operacje mogą być również ukierunkowane na wpływanie na opinię publiczną i politykę lub wymuszanie ustępstw geopolitycznych.

Wojskowi radzą zwracać uwagę, czy wyrażaniu poglądów nie towarzyszy przemoc słowna lub fizyczna albo wezwania do niej. Wśród możliwych oznak skoordynowanej aktywności w internecie wymienili nagły masowy napływ podobnych wezwań do demonstracji, podobne lub skopiowane komentarze, powtarzanie tych samych haseł, a także nowe profile bez historii aktywności.

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