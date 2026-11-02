Według UN News, UNESCO poinformowało, że w latach 2024–2025 86% zabójstw dziennikarzy na świecie pozostało bezkarnych. To o jeden punkt procentowy więcej niż w poprzednim okresie dwuletnim. W tym czasie potwierdzono śmierć 189 dziennikarzy i innych pracowników mediów — o 20% więcej niż w poprzednich dwóch latach i był to najwyższy wynik od lat 2014–2015.

Śmierć w strefach konfliktu

W strefach konfliktu zginęło 127 dziennikarzy i pracowników mediów, czyli 67% łącznej liczby ofiar. Dyrektor generalny UNESCO Khaled El-Enany oświadczył, że dziennikarze coraz częściej płacą życiem za pracę na pierwszej linii wojny, a osoby odpowiedzialne za ich zabójstwa zbyt często nie ponoszą odpowiedzialności.

Zabójstwa dziennikarzy odnotowano we wszystkich regionach świata. Najwięcej potwierdzonych przypadków zarejestrowano w państwach arabskich — 97, następnie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach — 37, w regionie Azji i Pacyfiku — 34, w Europie Środkowej i Wschodniej — 14, w Afryce — 6 oraz w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej — 1. Najwięcej dziennikarzy zginęło w Państwie Palestyna: 30 w 2024 roku i 32 w 2025 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drony jako nowe zagrożenie

UNESCO uznało rosnące wykorzystywanie dronów do zabijania dziennikarzy za niepokojące nowe zagrożenie. W latach 2024–2025 w wyniku uderzeń dronów zginęło 50 dziennikarzy — 40% wszystkich zabitych w strefach konfliktu. W raporcie udokumentowano siedem przypadków, w których kilku dziennikarzy zginęło podczas jednego ataku, w tym uderzeń w miejsca pracy mediów i tymczasowe centra relacjonowania wydarzeń. Kolejnych 15 dziennikarzy miało zginąć, gdy byli w kamizelkach prasowych lub w pojazdach wyraźnie oznaczonych napisem „Press”.

Jednocześnie w krajach poza strefami konfliktu poziom bezkarności spadł z 94% w 2012 roku do 77% w 2026 roku. Liczba zabójstw dziennikarzy poza strefami konfliktu — 85 — była najniższa od 18 lat. UNESCO zaznaczyło, że postęp jest możliwy, gdy rządy inwestują w śledztwa, ściganie sprawców i ochronę dziennikarzy.

Czytaj nas na