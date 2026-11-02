По данным UN News, ЮНЕСКО сообщила, что в 2024–2025 годах 86% убийств журналистов в мире остались безнаказанными. Это на один процентный пункт больше, чем в предыдущем двухлетнем периоде. За это время была подтверждена гибель 189 журналистов и других работников СМИ — на 20% больше, чем в предыдущие два года, и это самый высокий показатель с 2014–2015 годов.

Гибель в зонах конфликта

В зонах конфликта погибли 127 журналистов и работников СМИ, или 67% от общего числа жертв. Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани заявил, что журналисты все чаще платят жизнью за работу на передовой войны, а ответственные за их убийства слишком часто не несут ответственности.

Убийства журналистов фиксировались во всех регионах мира. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировали в арабских государствах — 97, далее следуют Латинская Америка и Карибский бассейн — 37, Азиатско-Тихоокеанский регион — 34, Центральная и Восточная Европа — 14, Африка — 6, Западная Европа и Северная Америка — 1. Больше всего журналистов погибло в Государстве Палестина: 30 в 2024 году и 32 в 2025 году.

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Дроны как новая угроза

ЮНЕСКО назвало тревожной новой угрозой рост использования дронов для убийств журналистов. В 2024–2025 годах в результате ударов беспилотников погибли 50 журналистов — 40% всех погибших в зонах конфликта. В докладе задокументированы семь случаев, когда несколько журналистов были убиты в ходе одной атаки, в том числе ударов по местам работы СМИ и временным центрам освещения событий. Еще 15 журналистов, по сообщениям, погибли, когда были в жилетах для прессы или находились в автомобилях с четкой маркировкой Press.

В то же время в странах вне зон конфликта уровень безнаказанности снизился с 94% в 2012 году до 77% в 2026 году. Число убийств журналистов вне зон конфликта — 85 — стало самым низким за 18 лет. В ЮНЕСКО отметили, что прогресс возможен, когда правительства инвестируют в расследования, уголовное преследование виновных и защиту журналистов.

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