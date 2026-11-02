全球86%的记者遇害案件仍未得到惩处——联合国新闻

据联合国新闻报道，联合国教科文组织表示，2024年至2025年，全球86%的记者遇害案件未得到惩处。这比此前两年期间高出1个百分点。在此期间，已有189名记者和其他媒体工作者的死亡得到确认，比此前两年多20%，也是自2014年至2015年以来的最高数字。

冲突地区的死亡

在冲突地区，共有127名记者和媒体工作者死亡，占遇害者总数的67%。联合国教科文组织总干事哈立德·埃尔-埃纳尼表示，记者在战争前线工作时越来越多地付出生命代价，而应对他们遇害负责的人往往未被追责。

世界所有地区都记录到记者遇害事件。已确认案件最多的是阿拉伯国家，共97起；其次是拉丁美洲和加勒比地区，37起；亚太地区，34起；中欧和东欧，14起；非洲，6起；西欧和北美，1起。在巴勒斯坦国死亡的记者人数最多：2024年30人，2025年32人。

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无人机成为新威胁

联合国教科文组织称，日益增多地使用无人机杀害记者是一种令人担忧的新威胁。2024年至2025年，50名记者死于无人机袭击，占冲突地区全部遇害者的40%。报告记录了7起多名记者在一次袭击中遇害的事件，其中包括对媒体工作场所和临时报道中心的袭击。另有15名记者据报在身穿新闻背心或乘坐明确标有“Press”字样的车辆时死亡。

与此同时，在冲突地区以外的国家，逍遥法外率从2012年的94%降至2026年的77%。冲突地区以外的记者遇害人数为85人，创18年来最低水平。联合国教科文组织指出，当各国政府投资于调查、起诉犯罪者以及保护记者时，进展是可能实现的。

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