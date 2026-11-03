西班牙列车事故69名遇难者全部确认身份——RMF24

西班牙已完成对托莱多省乌尔达发生的铁路事故中69名遇难者的身份确认工作。作为危机指挥部运作的综合数据中心在周一至周二夜间宣布程序完成，RMF24报道。

据法医病理学家称，遇难者中包括40名男性和29名女性。56名受害者的身份通过指纹得到确认。54名遇难者拥有西班牙国籍，另有15人为外国人。

遇难者中包括10个国家的公民

事故中的外国遇难者包括4名美国公民、各2名澳大利亚和日本公民。此外，捷克、阿根廷、加拿大、法国、葡萄牙、墨西哥和突尼斯各有1名公民遇难。

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事故发生在周三上午，地点位于马德里和塞维利亚之间的高速铁路线上。国有运营商Renfe的一列列车从后方撞上了私营运营商Iryo的一列列车。除69人死亡外，另有110人受伤。

调查将核查安全系统的运行情况

初步数据显示，碰撞前LZB行车控制系统发生故障。在这种情况下，列车会自动停车，后续运行由控制中心协调。据该媒体消息，一名调度员据称允许两列沿同一轨道从马德里驶往塞维利亚的列车继续运行，尽管Iryo列车的女司机两次报告称她无法启动车辆。

RMF24报道称，调查人员将分析指令传递、相关责任人的决定及其依据。奥维耶多大学教授佩德罗·普拉森西亚·洛萨诺专门研究交通工程和基础设施，他呼吁不要过早得出人为错误是事故直接原因的结论。他还指出，ASFA系统本可提供额外保护，但目前尚不清楚该系统在此次事件中是否发挥作用。

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