Усі 69 жертв аварії поїздів в Іспанії ідентифікували — RMF24

В Іспанії завершили ідентифікацію 69 людей, які загинули в залізничній аварії в Урді, у провінції Толедо. Про завершення процедури вночі з понеділка на вівторок повідомив Інтегрований центр даних, який діє як кризовий штаб, пише RMF24.

За даними патоморфологів, серед загиблих були 40 чоловіків і 29 жінок. Особу 56 жертв підтвердили за відбитками пальців. Іспанське громадянство мали 54 загиблих, ще 15 були іноземцями.

Серед загиблих були громадяни 10 країн

Серед іноземних жертв аварії — четверо громадян США, по двоє громадян Австралії та Японії. Також загинули по одному громадянину Чехії, Аргентини, Канади, Франції, Португалії, Мексики та Тунісу.

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Аварія сталася вранці в середу на високошвидкісній залізничній лінії між Мадридом і Севільєю. Потяг державного перевізника Renfe зіткнувся ззаду зі складом приватного оператора Iryo. Крім 69 загиблих, травм зазнали 110 людей.

Слідство перевірить роботу систем безпеки

За попередніми даними, перед зіткненням сталася несправність системи керування рухом LZB. За таких обставин потяги автоматично зупиняються, а подальший рух координує центр управління. За інформацією видання, диспетчер нібито дозволив продовжити рух двом поїздам, що їхали однією колією з Мадрида до Севільї, хоча машиністка потяга Iryo двічі повідомляла, що не може рушити.

Як повідомляє RMF24, слідчі аналізуватимуть передавання вказівок, рішення відповідальних осіб та їхнє обґрунтування. Професор Університету Ов'єдо Педро Пласенсія Лосано, який спеціалізується на транспортній інженерії та інфраструктурі, закликав не робити передчасних висновків про людську помилку як безпосередню причину аварії. Він також зазначив, що роль додаткового захисту міг виконувати система ASFA, однак наразі невідомо, чи вона спрацювала в цьому випадку.

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