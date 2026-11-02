Wewnętrzna korespondencja AfD ujawniła dawną postawę Weidel wobec Höckego — Der Spiegel
W Niemczech wewnętrzna korespondencja partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), która według Der Spiegel została zhakowana, wskazuje, że jedna z liderek partii, Alice Weidel, wcześniej chciała powstrzymać Björna Höckego. Informuje o tym Der Spiegel.
Krytyka w wewnętrznych listach
Według informacji publikacji w wewnętrznej korespondencji czołowi politycy AfD ostro wypowiadali się o Höckem. Weidel również należała do osób, które chciały go powstrzymać. W tytule materiału Der Spiegel przytoczono zdanie: „Naprawdę mogę zwymiotować”, jednak w dostępnym fragmencie nie wskazano, do kogo dokładnie należą te słowa.
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Obecna ocena Höckego
Obecnie Weidel nazywa Höckego „bardzo, bardzo dobrym politykiem” — pisze Der Spiegel. Publikacja ocenia ujawnioną korespondencję jako świadectwo przesunięcia AfD na prawo. Na zdjęciu opublikowanym w materiale Weidel i Höcke są przedstawieni w Erfurcie w 2023 roku.