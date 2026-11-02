Premier Belgii Bart De Wever złożył królowi Filipowi prośbę o dymisję po tym, jak jego koalicja pięciu partii nie zdołała uzgodnić budżetu na 2027 rok. Monarcha odroczył decyzję i ogłosił konsultacje z liderami partii większości parlamentarnej, informuje Agencja Anadolu.

Konsultacje króla

W oświadczeniu Pałacu Królewskiego, opublikowanym w serwisie społecznościowym X, wskazano, że król odroczył swoją decyzję i następnego dnia rozpocznie konsultacje z przewodniczącymi partii większości. De Wever spędził z królem ponad 90 minut w Pałacu Królewskim w Brukseli, poinformował belgijski nadawca publiczny VRT.

Negocjacje budżetowe utknęły w martwym punkcie kilka tygodni temu. Rząd próbuje zlikwidować deficyt budżetowy w wysokości około 10 mld euro, co stanowi około 11 mld dolarów.

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Różnice w koalicji

Różnice w koalicji dotyczą, według doniesień, flamandzkiej partii socjalistycznej Vooruit oraz francuskojęzycznego centroprawicowego Ruchu Reformatorskiego, znanego jako MR. De Wever wcześniej odrzucał możliwość wejścia w nowy rok z prowizorycznym budżetem, który pozwoliłby rządowi działać w ramach wydatków z poprzedniego roku.

Belgijski system konstytucyjny pozwala królowi nie przyjąć dymisji premiera lub odroczyć decyzję, aby dać partnerom koalicyjnym dodatkowy czas na osiągnięcie porozumienia. Jeśli dymisja zostanie przyjęta, rząd może przejść do tymczasowego statusu z ograniczonymi uprawnieniami do czasu osiągnięcia nowego rozwiązania politycznego.

Pod koniec 2025 roku belgijski rząd przeżywał już podobny kryzys budżetowy. Wówczas De Wever poprosił króla o 50-dniowe odroczenie, a 24 listopada koalicja uzgodniła cięcia wydatków na kwotę 9,2 mld euro.

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