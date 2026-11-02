Прем’єр Бельгії Барт де Вевер подав прохання про відставку — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер подав королю Філіпу прохання про відставку після того, як його коаліція з п’яти партій не змогла погодити бюджет на 2027 рік. Монарх відклав рішення та оголосив про консультації з лідерами партій парламентської більшості, повідомляє Anadolu Agency.

Консультації короля

У заяві Королівського палацу, оприлюдненій у соцмережі X, зазначили, що король відклав своє рішення та наступного дня розпочне консультації з головами партій більшості. Де Вевер провів із королем понад 90 хвилин у Королівському палаці в Брюсселі, повідомив бельгійський суспільний мовник VRT.

Переговори щодо бюджету зайшли в глухий кут кілька тижнів тому. Уряд намагається закрити бюджетний дефіцит у розмірі близько 10 млрд євро, що становить приблизно 11 млрд доларів.

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Розбіжності в коаліції

Розбіжності в коаліції, за повідомленнями, стосуються фламандської соціалістичної партії Vooruit та франкомовного правоцентристського Реформаторського руху, відомого як MR. Де Вевер раніше відкидав можливість увійти в новий рік із тимчасовим бюджетом, який дозволив би уряду працювати за видатковими рамками попереднього року.

Конституційна система Бельгії дозволяє королю не приймати відставку прем’єра або відкласти рішення, щоб дати партнерам по коаліції додатковий час для домовленості. Якщо відставку приймуть, уряд може перейти до тимчасового статусу з обмеженими повноваженнями до досягнення нового політичного рішення.

Наприкінці 2025 року бельгійський уряд уже переживав подібну бюджетну кризу. Тоді де Вевер попросив у короля відтермінування на 50 днів, а 24 листопада коаліція погодила скорочення видатків на суму 9,2 млрд євро.

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