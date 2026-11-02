比利时首相巴尔特·德韦弗在其五党联盟未能就2027年预算达成一致后，向菲利普国王提交了辞职请求。据阿纳多卢通讯社报道，国王推迟作出决定，并宣布将与议会多数党领袖进行磋商。

国王的磋商

王宫在社交平台X上发布的声明称，国王已推迟作出决定，并将于次日开始与多数党主席进行磋商。比利时公共广播机构VRT报道，德韦弗在布鲁塞尔王宫与国王会面超过90分钟。

预算谈判数周前陷入僵局。政府正试图弥补约100亿欧元的预算赤字，约合110亿美元。

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联盟内部的分歧

据报道，联盟内的分歧涉及弗拉芒社会党Vooruit和法语区中右翼改革运动党，即MR。德韦弗此前拒绝以临时预算进入新的一年；该预算将允许政府按照上一年度的支出框架运作。

比利时的宪法制度允许国王不接受首相辞职，或推迟作出决定，以给予联盟伙伴更多时间达成协议。如果辞职被接受，政府可能转为权力有限的临时状态，直至达成新的政治解决方案。

2025年底，比利时政府已经经历过类似的预算危机。当时，德韦弗请求国王给予50天的延期，11月24日，联盟同意削减92亿欧元的开支。

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