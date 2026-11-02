Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке после того, как его коалиция из пяти партий не смогла согласовать бюджет на 2027 год. Монарх отложил решение и объявил о консультациях с лидерами партий парламентского большинства, сообщает агентство Anadolu.

Консультации короля

В заявлении Королевского дворца, опубликованном в социальной сети X, указали, что король отложил свое решение и на следующий день начнет консультации с председателями партий большинства. Де Вевер провел с королем более 90 минут в Королевском дворце в Брюсселе, сообщил бельгийский общественный вещатель VRT.

Переговоры по бюджету зашли в тупик несколько недель назад. Правительство пытается закрыть бюджетный дефицит в размере около 10 млрд евро, что составляет примерно 11 млрд долларов.

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Разногласия в коалиции

Разногласия в коалиции, согласно сообщениям, касаются фламандской социалистической партии Vooruit и франкоязычного правоцентристского Реформаторского движения, известного как MR. Де Вевер ранее отвергал возможность войти в новый год с временным бюджетом, который позволил бы правительству работать в рамках расходов предыдущего года.

Конституционная система Бельгии позволяет королю не принимать отставку премьера или отложить решение, чтобы дать партнерам по коалиции дополнительное время для достижения договоренности. Если отставка будет принята, правительство может перейти к временному статусу с ограниченными полномочиями до достижения нового политического решения.

В конце 2025 года бельгийское правительство уже переживало подобный бюджетный кризис. Тогда де Вевер попросил у короля отсрочку на 50 дней, а 24 ноября коалиция согласовала сокращение расходов на сумму 9,2 млрд евро.

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