W Polsce policja rozpoczęła specjalną operację w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu, wzmacniając bezpieczeństwo w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej — państwa agresora. Do działań zaangażowano wojskowych, straż graniczną i służby specjalne. Poinformował o tym RMF24, powołując się na Komendanta Głównego Policji Marka Boronia.

Ostrzeżenie przed możliwymi działaniami dywersyjnymi

Jak przekazał Boroń, w ubiegłym tygodniu polskie władze otrzymały ostrzeżenie od Służby Wywiadu Wojskowego RP oraz służb sojuszniczych. Poinformowały one o ryzyku działań dywersyjnych na granicy z Rosją, w tym o możliwym nielegalnym przekroczeniu granicy przez uzbrojone grupy.

Szef policji oświadczył, że operacja ma charakter prewencyjny i jest związana z sytuacją wokół dywersji, sabotażu i działań hybrydowych. Jej centrum koordynacyjne działa w Komendzie Głównej Policji, a zaangażowane są także komendy wojewódzkie policji w Olsztynie i Białymstoku.

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Na granicę skierowano dodatkowe siły

W celu wzmocnienia służby do obszarów przygranicznych skierowano policjantów z komend kilku województw. W działaniach uczestniczą także policyjne jednostki kontrterrorystyczne. Jak powiedział Marek Boroń, służby mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom obszarów przygranicznych, instytucjom i obiektom, które mogą znaleźć się pod zagrożeniem.

Komendant Główny Policji osobno zaprzeczył, aby mobilizacja sił była związana z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego Polski.

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