Польща посилила безпеку на кордоні з РФ через ризик диверсій — RMF24

У Польщі поліція розпочала спеціальну операцію в Вармінсько-Мазурському воєводстві та Підляшші, посиливши безпеку поблизу кордону з Калінінградською областю Російської Федерації — держави-агресора. До дій залучили військових, прикордонників і спеціальні служби. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на головного коменданта поліції Польщі Марека Бороня.

Попередження про можливі диверсії

За словами Бороня, минулого тижня польська влада отримала попередження від Служби військової розвідки Польщі та союзницьких служб. Вони повідомили про ризик диверсійних дій на кордоні з Росією, зокрема про можливе незаконне перетинання кордону озброєними групами.

Очільник поліції заявив, що операція має превентивний характер і пов’язана з ситуацією довкола диверсій, саботажу та гібридних дій. Її координаційний центр працює в Головній комендатурі поліції, а також залучені воєводські комендатури поліції в Ольштині та Білостоці.

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На кордон перекинули додаткові сили

Для посилення чергування до прикордонних районів направили поліцейських із комендатур кількох воєводств. У заходах також беруть участь контртерористичні підрозділи поліції. За словами Марека Бороня, служби мають забезпечити безпеку мешканців прикордонних районів, установ і об’єктів, які можуть опинитися під загрозою.

Головний комендант поліції окремо заперечив, що мобілізація сил пов’язана з кризою навколо Конституційного трибуналу Польщі.

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