В Польше полиция начала специальную операцию в Варминьско-Мазурском воеводстве и Подляшье, усилив безопасность вблизи границы с Калининградской областью Российской Федерации — государства-агрессора. К действиям привлекли военных, пограничников и специальные службы. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на главного коменданта полиции Польши Марека Бороня.

Предупреждение о возможных диверсиях

По словам Бороня, на прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Службы военной разведки Польши и союзнических служб. Они сообщили о риске диверсионных действий на границе с Россией, в частности о возможном незаконном пересечении границы вооруженными группами.

Глава полиции заявил, что операция носит превентивный характер и связана с ситуацией вокруг диверсий, саботажа и гибридных действий. Ее координационный центр работает в Главной комендатуре полиции, также задействованы воеводские комендатуры полиции в Ольштыне и Белостоке.

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К границе перебросили дополнительные силы

Для усиления дежурств в приграничные районы направили полицейских из комендатур нескольких воеводств. В мероприятиях также участвуют контртеррористические подразделения полиции. По словам Марека Бороня, службы должны обеспечить безопасность жителей приграничных районов, учреждений и объектов, которые могут оказаться под угрозой.

Главный комендант полиции отдельно опроверг, что мобилизация сил связана с кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши.

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