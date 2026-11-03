В Чехии с полуночи продолжается 24-часовая забастовка работников общественных СМИ. Журналисты и другие сотрудники выступают против планов правительства отменить абонентскую плату и перевести общественное радио и телевидение на финансирование из государственного бюджета, сообщает RMF24.

Изменения в эфире

К протесту присоединилось большинство работников и сотрудников общественных СМИ. Из-за этого руководство радио и телевидения ограничило программную сетку. Вещатели не прекратили трансляции, поскольку закон этого не позволяет.

Отдельные радио- и телеканалы транслируют повторы и музыкальные программы, а количество информационных и общественно-политических передач сократили. Руководство СМИ заверило, что в случае чрезвычайной ситуации аудитория получит полную информацию. Во время забастовки также передаются актуальные сообщения о дорожной ситуации.

Перед 8:00, 12:00 и 18:00 большинство общественных радиостанций должны транслировать заявления инициативы «Publicznie», организовавшей протест.

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Опасения относительно независимости

Участники забастовки считают, что изменение модели финансирования лишит общественные СМИ независимости и сократит средства на программы, в частности для детей и молодежи. По их оценкам, ограничения финансирования могут составить 20% нынешних бюджетов СМИ.

Критики правительственного проекта требуют отозвать его из парламентского рассмотрения. Документ уже прошел первое чтение. Они также раскритиковали внесение проекта в повестку дня и голосование в 4:36 в ночь на 24 октября.

На 16:36 в центре Праги, на Вацлавской площади, запланирована демонстрация, время которой отсылает к часу ночного голосования. К ней должны присоединиться студенты ряда чешских высших учебных заведений, которые направятся на акцию несколькими отдельными маршами.

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