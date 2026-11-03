捷克公共媒体开始24小时罢工 — RMF24

自午夜起，捷克公共媒体员工开始进行为期24小时的罢工。记者和其他员工反对政府取消许可费、将公共广播和电视转为国家预算资助的计划，RMF24报道。

播出调整

大多数公共媒体员工和工作人员已加入抗议。因此，广播电台和电视台管理层缩减了节目安排。由于法律不允许，播出机构没有停止播出。

部分广播和电视频道正在播出重播节目和音乐节目，新闻及公共政治类节目的数量则有所减少。媒体管理层保证，如发生紧急情况，受众将获得完整信息。罢工期间还会播报最新道路交通信息。

在8:00、12:00和18:00之前，大多数公共广播电台将播出组织此次抗议的“Publicznie”倡议组织的声明。

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对独立性的担忧

罢工参与者认为，改变融资模式将使公共媒体失去独立性，并削减包括面向儿童和青少年节目在内的资金。根据他们的估计，资金限制可能相当于媒体当前预算的20%。

政府法案的批评者要求将其撤出议会审议。该文件已经通过一读。他们还批评该法案被列入议程，以及在10月24日凌晨4:36进行的投票。

布拉格市中心的瓦茨拉夫广场计划于16:36举行示威活动，该时间指向夜间投票的时刻。多所捷克高等教育机构的学生将参与活动，并将通过数支独立的游行队伍前往集会。

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