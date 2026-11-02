周一，瑞典、比利时、卢森堡和爱沙尼亚的超市报告冷冻系统出现故障。这些事件令人想起三周前法国发生的情况，当时身份不明的作案者被怀疑远程将制冷系统切换至除霜模式，德国之声报道。

瑞典和比荷卢地区的故障

瑞典连锁超市ICA和Coop表示，问题影响了数量有限的门店。ICA发言人海伦娜·约翰松表示，公司正在查明事件的原因及其规模。Coop代表卡洛斯·坎西诺向法新社表示，冰箱和冷冻柜要么完全停止运作，要么间歇性运行。

据他称，瑞典约800家Coop门店中有6家受到影响。同时，坎西诺指出，他没有收到证实网络攻击的信息。

荷兰连锁企业Ahold Delhaize表示，夜间发生的一起IT事件影响了其在比利时和卢森堡数家门店的冷冻设备。Carrefour、Intermarche和Spar连锁店也报告了问题。Carrefour在比利时的代表米赫·维尔豪文称该事件是一次网络攻击。

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调查与变质食品

比利时检方已就该事件启动刑事调查。没有人宣称对此负责。系统运行中断导致变质食品被处置，并再次引发对食品安全的担忧。

瑞典南部的一家ICA Kvantum门店表示，其系统温度被远程调高至50摄氏度。瑞典国家网络安全中心负责人乔恩·比洛向路透社表示，该机构正在开展调查。

比洛表示，该国发现了大量可通过网络访问的运营技术设备，这些设备需要更新或安装安全补丁。这类设备尤其包括制冷和供暖设备、监控摄像头及报警网络，而这些设备正越来越多地受到远程控制。

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