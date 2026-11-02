英国直升机在苏格兰附近监视俄罗斯军舰——RMF24

英国Merlin直升机监视了俄罗斯这一侵略国的俄罗斯侦察舰“维克托·列昂诺夫”号，该舰位于苏格兰以西的外赫布里底群岛附近，并监控北约演习。RMF24报道称，消息援引英国国防部。

根据英国国防部的数据，该舰于9月29日至10月8日期间在该群岛海域活动。按北约分类，“维克托·列昂诺夫”号属于“维什尼亚”级。英国国防部表示，该舰密切监控了参与“打击战士”演习的北约舰艇。

苏格兰附近的北约演习

约有来自六个国家的2,000名军人参加了“打击战士”演习，其中包括英国、加拿大、德国和美国。Merlin直升机从康沃尔郡的卡尔德罗斯基地迅速调往苏格兰。

詹姆斯·霍尔上尉表示，这向英国军人、他们的对手以及该国民众展示了全天候保卫国家的能力与决心。

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英吉利海峡中的俄罗斯舰艇

英国国防部还通报了皇家海军针对俄罗斯舰艇开展的其他行动。10月上半月，驱逐舰HMS Dauntless和巡逻舰HMS Tyne在英吉利海峡出动，迎接俄罗斯护卫舰“无畏”号。

该部门表示，在过去三个月中，俄罗斯被迫使用这艘军舰为非法运输提供保护。该部门评估称，英国在打击俄罗斯影子舰队方面发挥主导作用。

10月中旬，HMS Tyne还监视了“亚历山大·沙巴林”号；据该部门称，该舰在英吉利海峡护送一艘商船和一艘拖船。政府数据显示，今年前七个月，因俄罗斯军舰在英国水域及其附近活动而开展的皇家海军行动数量，较上一年同期增加了四分之一。

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