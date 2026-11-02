Brytyjskie śmigłowce Merlin śledziły rosyjski okręt rozpoznawczy państwa-agresora Rosji „Wiktor Leonow”, który przebywał w pobliżu Hebrydów Zewnętrznych na zachód od Szkocji i monitorował ćwiczenia NATO. Powołując się na brytyjskie Ministerstwo Obrony, informuje RMF24.

Według brytyjskiego resortu obrony okręt przebywał w rejonie archipelagu od 29 września do 8 października. W klasyfikacji NATO „Wiktor Leonow” należy do klasy Wisznia. Brytyjskie ministerstwo oświadczyło, że uważnie monitorował on okręty NATO uczestniczące w ćwiczeniach Strike Warrior.

Ćwiczenia NATO u wybrzeży Szkocji

W manewrach Strike Warrior uczestniczyło około 2 tys. żołnierzy z sześciu państw, w tym Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Śmigłowce Merlin zostały szybko przerzucone do Szkocji z bazy Culdrose w Kornwalii.

Kapitan James Hall oświadczył, że pokazało to brytyjskim wojskowym, ich przeciwnikom oraz ludności kraju zdolność i determinację do całodobowej obrony państwa.

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Rosyjskie okręty w Kanale La Manche

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało także o innych operacjach Royal Navy dotyczących rosyjskich okrętów. W pierwszej połowie października niszczyciel HMS Dauntless i okręt patrolowy HMS Tyne wyszły na spotkanie rosyjskiej fregaty „Nieustraszymy” w Kanale La Manche.

Resort oświadczył, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy Rosja była zmuszona wykorzystywać ten okręt wojenny do ochrony nielegalnych przewozów. Wielka Brytania, według oceny ministerstwa, odgrywa wiodącą rolę w przeciwdziałaniu rosyjskiej flocie cieni.

W połowie października HMS Tyne obserwował także okręt „Aleksandr Szabalin”, który według ministerstwa eskortował statek handlowy i holownik w Kanale La Manche. Według danych rządowych w pierwszych siedmiu miesiącach roku liczba operacji Royal Navy z powodu aktywności rosyjskich okrętów wojennych na brytyjskich wodach i w ich pobliżu wzrosła o jedną czwartą w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

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