Британские вертолеты Merlin следили за российским разведывательным кораблем государства-агрессора России «Виктор Леонов», который находился возле Внешних Гебридских островов к западу от Шотландии и отслеживал учения НАТО. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщает RMF24.

По данным британского оборонного ведомства, корабль находился в районе архипелага с 29 сентября по 8 октября. В классификации НАТО «Виктор Леонов» относится к классу «Вишня». Британское министерство заявило, что он внимательно отслеживал корабли НАТО, задействованные в учениях Strike Warrior.

Учения НАТО у Шотландии

В маневрах Strike Warrior участвовали около 2 тысяч военнослужащих из шести государств, в частности Великобритании, Канады, Германии и США. Вертолеты Merlin оперативно перебросили в Шотландию с базы Калдроуз в Корнуолле.

Капитан Джеймс Холл заявил, что это продемонстрировало британским военным, их противникам и населению страны способность и решимость круглосуточно защищать государство.

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Российские корабли в Ла-Манше

Британское Минобороны также сообщило о других операциях Royal Navy в отношении российских кораблей. В первой половине октября эсминец HMS Dauntless и патрульный корабль HMS Tyne вышли навстречу российскому фрегату «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш.

В ведомстве заявили, что в течение последних трех месяцев Россия была вынуждена использовать этот военный корабль для защиты незаконных перевозок. Великобритания, по оценке министерства, играет ведущую роль в противодействии российскому теневому флоту.

В середине октября HMS Tyne также наблюдал за кораблем «Александр Шабалин», который, по данным министерства, сопровождал торговое судно и буксир в Ла-Манше. По правительственным данным, в первые семь месяцев года число операций Royal Navy из-за активности российских военных кораблей в британских водах и вблизи них выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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