七名移民在加那利群岛附近死亡——《独立报》

西班牙加那利群岛附近至少有七名移民死亡，海上救援部门救起了380多人。《独立报》报道称，这起悲剧发生在前往该群岛的大西洋航线上。

兰萨罗特岛附近船只上的死者

周一，海岸警卫队从一艘位于兰萨罗特岛海岸约94英里外的船上救出132人。船上发现了两具遗体。救援人员称，另有五名移民在此次旅途中死亡，随后他们的遗体被抛入海中。

当天早些时候，救援船只在兰萨罗特岛和耶罗岛附近又救起250名移民。前一天周日，在耶罗岛附近救起了107人。

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危险的大西洋航线

加那利群岛主席费尔南多·克拉维霍在X上写道，最糟糕的预测正在成为现实，大西洋航线再次夺走生命。他指出，每一名死亡者背后都有自己的故事和家人。

从西非前往西班牙群岛的航线被认为是世界上最致命的移民路线之一。每年有数千人乘坐拥挤的船只出海，面临风浪和强劲洋流的风险。

根据西班牙政府驻加那利群岛代表处的数据，今年以来已有11,527名移民抵达该群岛，比2025年同期减少18%。与此同时，10月份该航线的穿越人数急剧增加，加重了紧急服务部门的负担，尤其是在较小的岛屿上。

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