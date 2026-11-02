Біля Канарських островів загинули семеро мігрантів — The Independent

Біля іспанських Канарських островів загинули щонайменше семеро мігрантів, понад 380 людей урятували морські рятувальні служби. Як повідомляє The Independent, трагедія сталася на атлантичному маршруті до архіпелагу.

Загиблі на судні біля Лансароте

У понеділок берегова охорона врятувала 132 людей із човна, що перебував приблизно за 94 милі від узбережжя острова Лансароте. На борту виявили тіла двох людей. Ще п’ятеро мігрантів, за даними рятувальників, померли під час цієї подорожі, після чого їхні тіла скинули в море.

Раніше того самого дня рятувальні судна врятували ще 250 мігрантів поблизу Лансароте та острова Ель-Єрро. Напередодні, у неділю, біля Ель-Єрро врятували 107 людей.

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Небезпечний атлантичний маршрут

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо написав у X, що найгірші прогнози справджуються, а атлантичний маршрут знову забирає життя. Він зазначив, що за кожною загиблою людиною стоять власна історія та родина.

Маршрут із Західної Африки до іспанського архіпелагу вважають одним із найсмертоносніших міграційних шляхів у світі. Тисячі людей щороку вирушають у море на переповнених човнах, ризикуючи через неспокійне море та сильні течії.

За даними представництва уряду Іспанії на Канарських островах, від початку року до архіпелагу прибули 11 527 мігрантів — це на 18% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас у жовтні кількість перетинів маршруту різко зросла, що посилило навантаження на екстрені служби, особливо на невеликих островах.

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