W pobliżu należących do Hiszpanii Wysp Kanaryjskich zginęło co najmniej siedmiu migrantów, a służby ratownictwa morskiego uratowały ponad 380 osób. Jak informuje The Independent, tragedia wydarzyła się na atlantyckim szlaku prowadzącym do archipelagu.

Ofiary śmiertelne na jednostce w pobliżu Lanzarote

W poniedziałek straż przybrzeżna uratowała 132 osoby z łodzi znajdującej się około 94 mile od wybrzeża wyspy Lanzarote. Na pokładzie znaleziono ciała dwóch osób. Kolejnych pięciu migrantów, według ratowników, zmarło podczas tej podróży, po czym ich ciała wyrzucono do morza.

Wcześniej tego samego dnia statki ratownicze uratowały kolejnych 250 migrantów w pobliżu Lanzarote i wyspy El Hierro. Dzień wcześniej, w niedzielę, w pobliżu El Hierro uratowano 107 osób.

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Niebezpieczny szlak atlantycki

Prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo napisał na X, że spełniają się najgorsze prognozy, a szlak atlantycki ponownie odbiera życie. Zaznaczył, że za każdą osobą, która zginęła, stoi własna historia i rodzina.

Szlak z Afryki Zachodniej do hiszpańskiego archipelagu jest uważany za jeden z najbardziej śmiercionośnych szlaków migracyjnych na świecie. Tysiące ludzi każdego roku wypływa w morze na przepełnionych łodziach, ryzykując z powodu wzburzonego morza i silnych prądów.

Według delegatury rządu Hiszpanii na Wyspach Kanaryjskich od początku roku do archipelagu przybyło 11 527 migrantów — o 18% mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Jednocześnie w październiku liczba przepraw tym szlakiem gwałtownie wzrosła, zwiększając obciążenie służb ratunkowych, zwłaszcza na małych wyspach.

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