Семь мигрантов погибли у Канарских островов — The Independent

У испанских Канарских островов погибли как минимум семь мигрантов, более 380 человек спасли морские спасательные службы. Как сообщает The Independent, трагедия произошла на атлантическом маршруте к архипелагу.

Погибшие на судне у Лансароте

В понедельник береговая охрана спасла 132 человека с лодки, находившейся примерно в 94 милях от побережья острова Лансароте. На борту обнаружили тела двух человек. Еще пятеро мигрантов, по данным спасателей, умерли во время этого путешествия, после чего их тела сбросили в море.

Ранее в тот же день спасательные суда спасли еще 250 мигрантов возле Лансароте и острова Эль-Йерро. Накануне, в воскресенье, возле Эль-Йерро спасли 107 человек.

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Опасный атлантический маршрут

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо написал в X, что худшие прогнозы сбываются, а атлантический маршрут вновь уносит жизни. Он отметил, что за каждым погибшим человеком стоят собственная история и семья.

Маршрут из Западной Африки к испанскому архипелагу считается одним из самых смертоносных миграционных путей в мире. Тысячи людей ежегодно выходят в море на переполненных лодках, рискуя из-за неспокойного моря и сильных течений.

По данным представительства правительства Испании на Канарских островах, с начала года на архипелаг прибыли 11 527 мигрантов — на 18% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время в октябре число пересечений маршрута резко выросло, что усилило нагрузку на экстренные службы, особенно на небольших островах.

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