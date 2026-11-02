ФИФА выплатит почти 4 млн долларов налогов за Инфантино в США

Международная федерация футбола (ФИФА) обязалась полностью покрыть налоговые обязательства своего президента Джанни Инфантино в США. Общая сумма выплат за три года его пребывания в стране составит около 4 млн долларов.

Соответствующее решение было принято в мае 2024 года на заседании комитета по вознаграждениям руководства ФИФА. В то же время информация об этой налоговой льготе не была включена в публичную финансовую отчетность организации, хотя она обязана раскрывать данные о выплатах высшим должностным лицам. Годовая зарплата Инфантино составляет около 6 миллионов долларов.

В издании также выяснили, что федерация покрывала и другие расходы президента и его семьи. В частности, ФИФА ежегодно тратила около 600 тысяч долларов на аренду дома для Инфантино в Майами, оплачивала его жилье в Швейцарии и обеспечивала охрану супруги президента во время чемпионата мира. На услуги охранной компании GRIZ организация направила сотни тысяч долларов.

Кроме того, новая политика ФИФА расширила возможности руководства получать подарки, VIP-приглашения и пользоваться частными самолетами. Также впервые ввели фиксированные выплаты для руководителей консультативных комитетов.

В ФИФА заявили, что все решения принимались в соответствии с внутренними правилами и действующим законодательством, а выплаты руководству проходят независимый аудит. В то же время организация отказалась раскрывать подробности налогового соглашения с Инфантино.

Отметим, что в марте 2027 года Джанни Инфантино будет баллотироваться на переизбрание в качестве президента ФИФА.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы и источники.

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