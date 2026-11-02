W poniedziałek supermarkety w Szwecji, Belgii, Luksemburgu i Estonii zgłosiły awarie systemów zamrażania. Incydenty przypomniały sytuację we Francji sprzed trzech tygodni, gdy niezidentyfikowani sprawcy byli podejrzewani o zdalne przełączenie systemów chłodzenia w tryb rozmrażania — informuje Deutsche Welle.

Awarie w Szwecji i Beneluksie

Szwedzkie sieci ICA i Coop oświadczyły, że problemy dotknęły ograniczoną liczbę sklepów. Rzeczniczka ICA Helena Johansson poinformowała, że firma ustala przyczyny incydentu i jego skalę. Przedstawiciel Coop Carlos Cancino powiedział AFP, że lodówki i zamrażarki albo całkowicie przestały działać, albo działały z przerwami.

Jak powiedział, ucierpiało sześć z około 800 sklepów Coop w Szwecji. Jednocześnie Cancino zaznaczył, że nie otrzymał informacji potwierdzających cyberatak.

Holenderska sieć Ahold Delhaize poinformowała o nocnym incydencie IT, który wpłynął na urządzenia zamrażające w kilku jej sklepach w Belgii i Luksemburgu. Problemy zgłaszały również sieci Carrefour, Intermarche i Spar. Przedstawiciel Carrefoura w Belgii, Mich Vergaeuven, nazwał to zdarzenie cyberatakiem.

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Śledztwo i zepsute produkty

Prokuratura Belgii wszczęła śledztwo karne w sprawie incydentu. Nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za niego. Zakłócenia w działaniu systemów doprowadziły do utylizacji zepsutych produktów i ponownie wywołały obawy dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Sklep ICA Kvantum na południu Szwecji poinformował, że temperatura w jego systemach została zdalnie podniesiona do 50 stopni Celsjusza. Szef Szwedzkiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Jon Billow powiedział Reutersowi, że instytucja prowadzi dochodzenie.

Według Billowa w kraju wykryto znaczną liczbę dostępnych przez sieć urządzeń technologii operacyjnych, które wymagają aktualizacji lub instalacji poprawek bezpieczeństwa. Do takich urządzeń należą między innymi sprzęt chłodniczy i grzewczy, kamery monitoringu oraz sieci alarmowe, które są coraz częściej kontrolowane zdalnie.

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