Po dwóch godzinach pobytu, na kolejnym zakręcie krętej uliczki, przestajesz już rozumieć, ile stuleci zostało za twoimi plecami. Spieszysz obok kamieni, po których stąpał Jezus, ulic, na których rozgrywały się biblijne opowieści, przechodzisz przez miejsca znane z Ewangelii, miejsca, w których rodziło się chrześcijaństwo. W krótkim czasie trudno zobaczyć wszystko, co kryje Stare Miasto w Jerozolimie. Można jednak próbować. Ogarnąć to wszystko świadomością — nie sposób.

Historia Aleksandrowskiego Podwórza zaczyna się we wrześniu 1859 roku: rosyjski konsul Dorgobuzhinow kupił od koptyjskiego duchownego pierwszą działkę ziemi niedaleko Grobu Pańskiego. Później dokupowano sąsiednie parcele — łącznie 1433 metry kwadratowe za niemałą jak na tamte czasy sumę ponad 40 tysięcy franków. Płacono carskimi rublami, z rozmachem, ponieważ planowano zbudować tu rosyjski konsulat.

Podczas wykopalisk natrafiono jednak na warstwy archeologiczne i odkryto wyjątkową świętość — Próg Bramy Sądu. Plany uległy zmianie. W 1882 roku dekretem cesarza Aleksandra III powołano „Cesarskie Prawosławne Towarzystwo Palestyńskie” (IPPO), a jego przewodniczącym został brat cesarza, gubernator Moskwy Siergiej Romanow. Budowę nad wykopaliskami finansowano z carskich pieniędzy oraz prywatnych datków. Wzniesiono tu „Dom Rosyjski”, założono domową cerkiew rodziny Romanowów pod wezwaniem Aleksandra Newskiego. Patriarchat Jerozolimski zgodził się na budowę pod warunkiem, że działka i znajdujące się na niej obiekty zostaną zarejestrowane jako własność prywatna, a nie państwowa czy kościelna.

W XX wieku wydarzyło się bardzo wiele. Tureckie wojska podczas I wojny światowej, które przed odwrotem ograbiły Podwórze z kosztowności, brytyjski mandat, emigracja oraz rozłam samego Towarzystwa IPPO na część zagraniczną i radziecką. W 1964 roku Nikita Chruszczow zawarł tak zwaną „umowę pomarańczową”, sprzedając Izraelowi 22 obiekty carskiej nieruchomości za 4,5 mln dolarów (połowę tej kwoty zapłacono izraelskimi cytrusami i tekstyliami). Aleksandrowskie Podwórze ocalało: w tamtym czasie znajdowało się na terytorium Jerozolimy Wschodniej, pod kontrolą Jordanii, a władze radzieckie po prostu nie miały do niego dostępu prawnego.

Po wojnie w 1967 roku Stare Miasto przeszło pod kontrolę Izraela. Podwórzu znów zagroziło niebezpieczeństwo: mogło zostać przejęte lub wykupione, tak jak stało się to już z innymi obiektami w ramach chruszczowowskiej „umowy pomarańczowej”. Aby się przed tym zabezpieczyć, ówczesne kierownictwo Towarzystwa zawarło wymuszony sojusz z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym poza Granicami Rosji (ROCOR), który miał wówczas siedzibę w Ameryce i nie miał nic wspólnego z radzieckim Kremlem.

Razem przez 13 lat procesowali się z Izraelem. I wygrali. Ich stanowisko było jednoznaczne: władze radzieckie sprzedawały majątek, który nigdy do nich nie należał, ponieważ Towarzystwo od samego początku miało charakter prywatny. Izrael wypłacił milionowe odszkodowania za inne budynki, a Aleksandrowskie Podwórze pozostawił w rękach Towarzystwa.

Gdy tylko zakończyły się procesy, w Kościele poza granicami Rosji uznano, że ma on prawo do wyłącznego posiadania świętego miejsca, i podjęto próbę przejęcia całego kompleksu. Ówczesny przewodniczący Towarzystwa Antonij Grabe stanął w obronie majątku i do końca przeciwstawiał się tym działaniom. Władze kościelne pozbawiły go nawet godności duchownej, ale Grabe nie ustąpił i w latach 90. wygrał sprawę przed sądem w Tel Awiwie.

Izraelski sąd orzekł wówczas, że Aleksandrowskie Podwórze jest całkowicie niezależną organizacją społeczną i nie należy do żadnego Kościoła. Kościołowi poza granicami Rosji pozostawiono jedno prawo — odprawianie nabożeństwa w domowej świątyni raz w tygodniu, tak jak odbywało się to jeszcze za czasów osmańskich.

Warto zrozumieć: Kościół poza granicami Rosji z lat 90. i ten dzisiejszy to pod względem prawnym dwie różne struktury. W 2007 roku ostatecznie podporządkował się Patriarchatowi Moskiewskiemu. Teraz Rosja próbuje za pośrednictwem tej kontrolowanej przez siebie struktury podważyć dawne orzeczenie sądu i przywłaszczyć sobie coś, co nigdy do niej nie należało.

Po tamtych procesach Grabe ze względu na stan zdrowia wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Budynkiem opiekowały się dwie miejscowe kobiety, brakowało pieniędzy na remont i kompleks dosłownie popadał w ruinę. W końcu władze miejskie Jerozolimy zapieczętowały go jako obiekt zagrażający bezpieczeństwu.

Ratowanie Podwórza stało się konieczne dopiero w latach 2005–2006. Wtedy na przewodniczącego Towarzystwa wybrano Mykołę Woroncowa, który mieszkał w Monachium i przez wiele lat pracował w Radiu Swoboda. Własnymi pieniędzmi i własnymi siłami praktycznie podniósł budynek z ruin, odnowił muzeum i Próg Bramy Sądu, a także ponownie otworzył drzwi dla pielgrzymów. Co najważniejsze — zachował status niezależnego, prywatnego obiektu.

Matka przełożona Elżbieta budzi się w miejscu, które inni ludzie marzą odwiedzić choć raz w życiu. Wychodzi z pokoju i po kilkudziesięciu metrach znajduje się przy Grobie Pańskim. W codziennych obowiązkach wielokrotnie staje u podnóża Golgoty — tym właśnie jest Próg Bramy Sądu. Słyszy modlitwy w różnych językach, widzi pielgrzymów, którzy przyjechali z drugiego końca świata. Dla niej to nie atrakcja turystyczna. To jej dom. W Aleksandrowskim Podwórzu ona i dziesięć sióstr mniszek śpią, pracują, chorują, smucą się, dzwonią do bliskich i mają świadomość, że ten dom można im odebrać. A może to nie tylko dom, lecz także cienki most między Ukrainą a wiecznością.

„To wspólny dom dla wszystkich”: matka przełożona Elżbieta o Podwórzu i jego niezależności

„Zawsze podkreślamy odwiedzającym, pielgrzymom i turystom: to nie jest po prostu cerkiew czy świątynia. Aleksandrowskie Podwórze to wyjątkowy kompleks archeologiczny i muzealny. Znajduje się tu domowa cerkiew św. Aleksandra Newskiego, niewielka kaplica z ikoną Matki Bożej Fiodorowskiej, Próg Bramy Sądu oraz muzeum otwarte w 2022 roku. To, że pielgrzymi przychodzą tu jak do zwykłej cerkwi, jest skutkiem rosyjskiej propagandy. Rosji opłaca się przedstawiać to miejsce tak, jakby chodziło o «zajętą rosyjską świątynię». Jednym z naszych głównych zadań jest opowiadanie jego prawdziwej historii.

Z Bożej woli stało się tak, że mamy wielki zaszczyt być tutaj i służyć. Jesteśmy ukraińskim zgromadzeniem sióstr. Zaproszono nas do Aleksandrowskiego Podwórza w 2010 roku. Proszę przyznać, to ogromny przywilej, ponieważ nie ma żadnego innego zgromadzenia sióstr bliżej Grobu Pańskiego. Nasza obecność jest darem od Boga właśnie w tak ważnym czasie.

Historia Podwórza jest nierozerwalnie związana z działalnością Cesarskiego Prawosławnego Towarzystwa Palestyńskiego. Jego pierwszym przewodniczącym i jednym z głównych ideologów był wielki książę Siergiej Aleksandrowicz Romanow, brat cesarza Aleksandra III. Bardzo interesował się sprawami Bliskiego Wschodu. Przed powstaniem Towarzystwa pielgrzymka z Imperium Rosyjskiego do Ziemi Świętej była prawdziwą próbą. Człowiek wierzący potrzebował na nią co najmniej trzech lat: ludzie szli pieszo do Stambułu, gdzie mogli zostać uwięzieni lub wypędzeni za włóczęgostwo, przemierzali pustynie Imperium Osmańskiego, na których nie było ani map, ani dróg, ani hoteli, a wejście do Grobu Pańskiego było płatne.

Ideą Towarzystwa było zorganizowanie pielgrzymom wygodnego przyjazdu i pobytu w Ziemi Świętej. W tym celu budowano hotele trzech kategorii — Podwórze Maryjne, Elżbietańskie i Mikołajewskie. Istniał program bezpłatnego zakwaterowania dla najuboższych pielgrzymów. Dziesiątki tysięcy ludzi przyjeżdżały z guberni przez Odessę, Stambuł i Jaffę. Towarzystwo otwierało sklepy, w których produkty sprzedawano po kosztach, aby miejscowi handlarze nie oszukiwali pielgrzymów, a także bezpłatny szpital. Kolejnym obszarem działalności była edukacja: otwierano szkoły, w których arabskie dziewczęta z ubogich rodzin uczyły się i mieszkały na pełnym utrzymaniu. Nawiasem mówiąc, najstarsze mniszki z klasztoru Marii Magdaleny na Górze Oliwnej wywodzą się właśnie spośród tych wychowanek.

Ważne jest dla nas również to, że Towarzystwo powstało jako organizacja prywatna, utrzymywana z dobrowolnych datków. Siergiej Aleksandrowicz i jego żona Elżbieta Fiodorowna, której imię nosi nasze zgromadzenie, bronili tej zasady, ponieważ rozumieli, że aby zachować dzieło, nie może ono być własnością państwa ani Kościoła. Elżbieta Fiodorowna była niezwykłą kobietą, z pochodzenia Niemką, wnuczką brytyjskiej królowej Wiktorii. Szczerze pokochała prawosławie, a po śmierci męża założyła w Moskwie monaster Świętych Marty i Marii. Chciała wnieść do Kościoła światło i piękno, choć spotykała się z oporem i zazdrością.

W późniejszej historii Towarzystwa były rewolucja, wojny, rozłam i utrata części majątku. Aleksandrowskie Podwórze przeszło wiele prób, ale zachowało odrębną historię. Gdy po 1967 roku pojawiło się zagrożenie jego sprzedażą, ówczesne kierownictwo Towarzystwa połączyło siły z Synodem Biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza Granicami Rosji w Ameryce. Wspólnie bronili majątku przed sądem. Z czasem między partnerami doszło do konfliktu: Synod próbował przejąć pełną kontrolę nad kompleksem, ale ówczesny przewodniczący Towarzystwa Antonij Grabe sprzeciwił się temu i doprowadził do zachowania niezależności Podwórza.

Po zakończeniu procesów kompleks przez długi czas pozostawał zamknięty i zaniedbany. W końcu władze miejskie Jerozolimy zamknęły go jako budynek zagrażający bezpieczeństwu. W latach 2005–2006 nowym przewodniczącym Towarzystwa wybrano Mykołę Ołeksandrowycza Woroncowa, który mieszka w Monachium. Początkowo nie chciał podejmować się tego zadania i nie widział siebie w tej roli, ale ostatecznie włożył ogromny wysiłek w odbudowę Podwórza.

Dziś Aleksandrowskie Podwórze jest dla niego jak własne dziecko, które pielęgnował i podniósł z ruin. Nie chciał wnosić tu niczego obcego, lecz zachować ideę, zasady i niezależność tego miejsca. Mykoła Ołeksandrowycz zawsze powtarza, że Aleksandrowskie Podwórze jest wspólnym domem dla wszystkich — miejscem, do którego może wejść zmęczony wędrowiec, odpocząć i pomodlić się tak, jak potrafi, nie obawiając się osądu ze względu na narodowość czy wyznanie”.

„To nie są babcie w białych chustkach”: Elżbieta o drodze do Jerozolimy

Elżbieta pochodzi z obwodu chmielnickiego, z Kamieńca Podolskiego. Urodziła się w zwyczajnej, zupełnie niereligijnej rodzinie. Takiej, w której do świątyni chodzi się na Wielkanoc i Boże Narodzenie — uśmiecha się matka przełożona, wspominając wstyd, jaki odczuwała na lekcjach etyki chrześcijańskiej, ponieważ nie znała nawet modlitwy „Bogurodzico Dziewico, raduj się”.

W 2014 roku, na długo przed Majdanem, zamiast wrócić na studia na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie, Elżbieta postanowiła po raz pierwszy zobaczyć Jerozolimę. Wcześniej zainspirowało ją Zgromadzenie Sióstr Elżbietańskich działające przy jednej z kijowskich świątyń.

„Skończyłam wtedy pierwszy rok studiów w Warszawie, na kierunku ekonomia międzynarodowa i dyplomacja. Latem przyjechałam do Kijowa i trafiłam do świątyni, w której posługiwały siostry z naszego zgromadzenia. Byłam pod ogromnym wrażeniem: dziewczyny ze zgromadzenia wydawały mi się aniołami. Dziwiło mnie, że są takimi samymi studentkami jak ja, młodymi dziewczynami, a jednocześnie zupełnie innymi — szczerymi, ciepłymi. Chciałam z nimi rozmawiać, dowiadywać się o nich coraz więcej. Przez całe lato chodziłam do świątyni z czystej ciekawości, jakby podświadomie nasiąkając tym duchem. Siostry już wtedy przyjeżdżały tutaj, na Podwórze. Po raz pierwszy dotarły tu w 2010 roku na zaproszenie Mykoły Ołeksandrowycza. Zgromadzenie liczyło wówczas ponad sto sióstr, a tutaj kierowano te najbardziej doświadczone, ponieważ była to szczególna misja — byłyśmy tu obce.

Na Starym Mieście wszystko funkcjonuje według zasad status quo, nawet w kwestii poglądów i ludzi. Nasze zgromadzenie przyjęto bardzo sceptycznie i bez większej radości: kim one są, dlaczego tak się ubierają, czego chcą, dlaczego zamieszkały tuż obok Grobu Pańskiego, kto je tutaj przysłał? Panowała całkowita nieufność i ciągłe sprawdzanie. Pierwsze siostry wspominały, że przez długi czas nie dopuszczano ich nawet do komunii w Bazylice Grobu Pańskiego. Obawiano się nas i nie akceptowano. Dopiero lata pokornej posługi, uprzejmości i radości zjednały nam Stare Miasto. Dziś czujemy się częścią tego miejsca i realizujemy naszą główną misję — czytanie jedynego w Ziemi Świętej Nieustającego Psałterza, modlitwy, która nieprzerwanie trwa już od 16 lat i rozbrzmiewa przy Progu Bramy Sądu. Zanim jednak do tego doszło, minęły długie lata wzajemnego docierania się i akceptacji.

I oto tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, podczas mojej ostatniej liturgii w Kijowie, kapłan ogłosił z ambony, że siostry wyjeżdżają do Jerozolimy, a chętne mogą zapisać się u starszej siostry. Od razu zrozumiałam, że po prostu muszę pojechać. Od razu znalazłam wspólny język ze starszą siostrą, która prowadziła zapisy, i już po kilku dniach stanęłam na jerozolimskiej ziemi. Nie umiałam niczego, zupełnie niczego nie rozumiałam z religii.

W domu bardzo ciężko przyjęto moje zmiany. Po trzech miesiącach w Jerozolimie wróciłam do domu. Mama miała nadzieję, że na stałe. Ja sama też tak myślałam. Ale Jerozolima zmienia duszę i serce. Naprawdę. Nikt mnie nie namawiał ani nie przekonywał, żebym została mniszką. Po prostu żyłam tym życiem, zdobywałam doświadczenie, nasiąkałam duchem klasztoru. Pamiętam, jak dzieliłam się z mamą wrażeniami, a ona płakała: «Obiecaj mi, że nie pójdziesz do klasztoru». W tamtym momencie wcale tego nie planowałam. Trzy miesiące później przyjęłam postrzyżyny mnisze.

Po powrocie z Jerozolimy zaciekawiło mnie, jak wygląda życie w naszym żeńskim klasztorze, z którego pochodzą nasze siostry. Część zgromadzenia stanowią bowiem zwykłe świeckie kobiety, które w wolnym czasie posługują przy świątyni, ale mają własne rodziny i studiują, a część to mniszki. Chciałam zobaczyć, jak żyją mniszki, bo wyobrażałam to sobie trochę jak w książkach.

Wiem, że w społeczeństwie istnieje stereotyp, według którego do klasztoru idzie się koniecznie po życiowej tragedii, nieszczęśliwej miłości. A tam rzekomo same ograniczenia... Nic bardziej mylnego! Pamiętam, że już jako małe dziecko zastanawiałam się, kim jesteśmy, po co żyjemy i co będzie dalej. Takie nie dziecięce pytania pojawiały się u mnie od najmłodszych lat. Uczyłam się, Bóg obdarzył mnie pewnymi talentami, rodzice dobrze mnie wychowali — wszystko przychodziło mi łatwo. Miałabym prestiżowy zawód, zobaczyłabym świat... Ale co potem? Czy człowiek został stworzony tylko po to? Szukałam czegoś więcej, chciałam czegoś głębszego. I dopiero kiedy spędziłam kilka dni w klasztorze, wszystkie wątpliwości i pytania jakby same się rozpłynęły. Nawet nie potrafię wyjaśnić, jak to się stało. Po prostu zrozumiałam: to jest droga, którą chcę iść — pełna i głęboka.

Niestety, wychowanie religijne w naszym społeczeństwie często pozostaje postradzieckie: formalne, skupione na zewnętrznych symbolach i rytuałach. Będąc tutaj, w Ziemi Świętej, rozmawiając z wieloma ludźmi i młodzieżą, chcę przekazać przede wszystkim jedno: prawosławie to nie babcie w białych chustkach i nie świece. Chodzi o człowieka. O drogę do tego, by stać się prawdziwym człowiekiem Bożym, w którym serce, dusza, myśli, słowa i czyny tworzą jedną całość. O to, by człowiek poczuł swoją siłę.

Miałam w życiu wielkie szczęście spotkać godnych nauczycieli duchowych, którzy żyją tak, jak mówią, a nie tylko głoszą kazania. Pokazali mi siłę słowa popartego czynami. Analityczny umysł początkowo domaga się odpowiedzi na tysiące pytań — i tutaj otrzymałam je wszystkie. Ukraińskie społeczeństwo jest bardzo głębokie i zdolne. Mieszkając za granicą, coraz bardziej się przekonuję: mamy niezwykłych, utalentowanych ludzi, a nasza duchowość jest silna. Po prostu przez długi czas przekonywano nas, że jest inaczej”.

„Śpimy i jemy na Golgocie”: nowa batalia sądowa z Rosją i ukraińska przystań przy Grobie Pańskim

Spór prawny wokół Aleksandrowskiego Podwórza nadal trwa. To kolejna próba Kremla, by siłą i za pośrednictwem sądów zagarnąć coś, co nigdy do niego nie należało. W nowych postępowaniach sądowych jako powodowie występują rosyjskie struktury, podczas gdy przewodniczący Towarzystwa Mykoła Woroncow wraz z radą bronią niezależnego statusu kompleksu. Cel Moskwy jest prosty i pragmatyczny: przekształcić święte miejsce w kolejny tubę propagandową i narzędzie politycznego nacisku na Bliskim Wschodzie.

„Rosja twierdzi, że to jej dziedzictwo — opowiada matka przełożona Elżbieta. — Zależy jej na przejęciu tego miejsca ze względu na wpływy. Bliski Wschód zawsze był dla niej łakomym kąskiem, a religię tradycyjnie wykorzystuje jako broń. Chce uzyskać możliwość umocnienia swojej pozycji tuż obok Grobu Pańskiego, w miejscu, od którego dzieli nas tylko jedna ściana... Śpimy i jemy na Golgocie. To niezwykle symboliczne.

Miejsce, które przez długie stulecia leżało w ruinie i opuszczeniu, a jednak z jakiegoś powodu właśnie nam, Ukrainkom, przypadła możliwość służenia tutaj w tym trudnym i przełomowym czasie. Kiedy w Boże Narodzenie czy Wielkanoc spotykamy się, a przez te lata wokół nas powstała cała ukraińska parafia złożona z ludzi, którzy wyjechali z powodu wojny albo od dawna mieszkają tutaj, kiedy w tych murach rozbrzmiewa język ukraiński i pielęgnowane są nasze tradycje — to bezcenne. Myślę wtedy: «Boże, czytamy Ewangelię, a za ścianą jest Golgota...». U Boga nie ma ani wczoraj, ani jutra — jest tylko wieczność. I z jakiegoś powodu to właśnie nas wybrał. Musimy zachować to miejsce jak najdłużej”.

„Dawid pokonał Goliata”: ustawa z 1924 roku i walka o Aleksandrowskie Podwórze

W trwającej batalii sądowej Federacja Rosyjska występuje jako oficjalny podmiot prawny. Moskwa próbuje przejąć Podwórze nie tylko za pośrednictwem sądów, lecz także poprzez bezpośrednią presję polityczną.

Przełomowy i bardzo wymowny moment nastąpił w 2019 roku. Wówczas próbowano po prostu przepisać Aleksandrowskie Podwórze na Rosję, za plecami legalnego kierownictwa Towarzystwa. Jego przewodniczący Mykoła Woroncow dowiedział się o tej operacji w ostatniej chwili z prasy, zdążył złożyć apelację i wygrał sprawę. Próbę ponownej rejestracji nieruchomości na Federację Rosyjską uznano za nielegalną.

Moskwa jednak nie odpuściła. W 2020 roku znalazła inny prawny punkt zaczepienia.

„Wtedy zastosowano kolejny podstęp: premier Izraela odwołał się do ustawy z 1924 roku i nadał Aleksandrowskiemu Podwórzu status «świętego miejsca», zrównując je z Grobem Pańskim czy Ścianą Płaczu — wyjaśnia matka przełożona Elżbieta. — Ustawa pozwala specjalnemu komisarzowi, czyli samemu premierowi, samodzielnie decydować o losie danego obiektu. Przyszłość Podwórza znalazła się w rękach Boga i izraelskiego premiera. W tym celu powołano specjalną komisję, przed którą obie strony występowały z adwokatami. Komisja wysłuchała argumentów i ma przekazać swoją opinię do podjęcia ostatecznej decyzji. Wierzymy jednak w mądrość izraelskiego rządu”.

Matka przełożona Elżbieta wspomina posiedzenia tej komisji jako wyjątkowo nieprzyjemne doświadczenie. Strona rosyjska działała według dobrze znanych propagandowych schematów.

„To doświadczenie po raz kolejny pokazało, z kim mamy do czynienia. Ile błota wylano na Mykołę Ołeksandrowycza, po prostu go tam ukrzyżowano! Jeśli krótko streścić wszystkie argumenty strony powodowej, sprowadzały się do jednego: «Jesteśmy Rosją, jesteśmy wielcy, Bóg i wszystkie Kościoły są z nami, a Woroncow jest zły, korzysta z cudzego majątku i jeszcze niezgodnie z jego przeznaczeniem». Zawsze dodawali: «Zebrały mu się tam banderówki». Ale pod koniec ostatniego dnia posiedzeń przewodnicząca komisji powiedziała słowa, które bardzo nas podniosły na duchu: «Nie zapominajmy, że Dawid pokonał Goliata». To było niezwykle symboliczne”.

Do Mykoły Woroncowa czasami dzwoniono „z przeciwnej strony”. Przekonywano go, a nawet pokornie proszono, by oddał Podwórze Rosjanom. Za każdym razem spotykało się to z odmową. Matka przełożona Elżbieta nie chce szczegółowo opowiadać o groźbach i odmawia rozmowy na ten temat. Niezależnie od tego stanowisko Towarzystwa i zgromadzenia pozostaje niezmienne.

„Po pierwsze, sam Mykoła Ołeksandrowycz zdecydowanie sprzeciwia się roszczeniom Rosji. My jesteśmy tutaj tylko mniszkami — Ukrainkami zaproszonymi do posługi na Podwórzu w ramach utworzonego przy nim Jerozolimskiego Święto-Elżbietańskiego Zgromadzenia Miłosierdzia. Nie podejmujemy decyzji prawnych. Ale to my jesteśmy tutaj na co dzień i strzeżemy tego miejsca. Wszyscy doskonale rozumieją, co się stanie, jeśli wkroczy tu Rosja. Mykoła Ołeksandrowycz jest człowiekiem niezwykłej siły i mądrości. Włożył niewiarygodny wysiłek w podniesienie tego kompleksu z ruin, przywrócenie mu ducha i zachowanie niezależności. Bardzo chcemy, żeby w tych murach nadal swobodnie rozbrzmiewał język ukraiński, tak jak dzieje się to dzisiaj”.

„To ta sama wojna, tylko w innym formacie”: o dzienniku pełnoskalowej inwazji i modlitwach za żołnierzy

2Z lutego 2022 roku matka przełożona dokonała pierwszego wpisu w swoim dzienniku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Przyznaje, że każda wiadomość z domu wywoływała w niej ostry ból, bo wokół panowały cisza i łaska, a w ojczyźnie były wybuchy i strach. Dziennik stał się jedynym sposobem, by podzielić się przerażeniem, z którym żyją jej bliscy. Tysiące kilometrów od domu ukraińskie siostry przeżywają każdy dzień razem ze swoimi rodzinami poprzez modlitwę. Wiara i odporność zahartowane przez próby nie pozostawiają wątpliwości: nikt nie zamierza wycofywać się z walki o Aleksandrowskie Podwórze.

„Znając ducha Mykoły Ołeksandrowycza i znając naszego ducha, będziemy walczyć do końca — jest przekonana matka przełożona Elżbieta. — Nie potrafimy się poddawać. Po prostu nie mamy takiej słabości w charakterze. Na tym polega nasze szczęście. Dlatego będziemy walczyć do ostatniej chwili. Bardzo chciałabym, żeby Ukraińcy zwrócili większą uwagę na tę sprawę. W Ukrainie jest wielu mądrych, rozsądnych ludzi. Wierzę, że kiedy opowie im się o Aleksandrowskim Podwórzu, poczują jego wartość i znaczenie. To miejsce, od którego do największej chrześcijańskiej świętości świata jest zaledwie 70 metrów. A my mamy możliwość tu być, służyć i zachowywać tę cząstkę Ukrainy”.

Obecność ukraińskich mniszek to codzienna modlitewna tarcza dla tych, którzy teraz bronią Ukrainy na froncie.

„Mamy możliwość zapalić świeczkę. Kiedy ktoś do mnie pisze: «Matko, proszę się pomodlić, syn jest teraz na froncie, idą do ataku», zostawiam wszystko i biegnę do Grobu Pańskiego. Proszę przyznać, to wyjątkowa możliwość, by natychmiast, właśnie tam, zanieść modlitwę... Nikt inny na świecie nie ma teraz takiej możliwości. Niezależnie od tego, jak bardzo ktoś by tego chciał, ten dar został powierzony właśnie nam. Musimy go chronić za wszelką cenę.

Chcielibyśmy teraz otrzymywać większe wsparcie i uwagę ze strony Kijowa. Ktoś może mi powiedzieć, że tam jest wojna. To, co dzieje się u nas w Jerozolimie, również jest wojną. To ta sama wojna z Rosją, tylko w różnych formatach. Po zwycięstwie będziemy budować nowe państwo, które powinno mieć własne perspektywy duchowe i geopolityczne. Czy Ukraińcy, naród wierzący, o niezwykle głębokiej duszy, mają zachować miejsce przy Grobie Pańskim? Nie czas? Właśnie że czas! Jeśli teraz tę szansę zaprzepaścimy, w historii Ukrainy nie będzie już drugiej takiej możliwości”.

„Przeżyłem, żeby o tym opowiedzieć”: Ołeksij Anulia, uratowany weteran Artem i modlitewna tarcza w Jerozolimie

Wojna splata ludzkie losy w najtrudniejszych i najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach, zamieniając przypadkowe spotkania w silną duchową więź. Przebywając tysiące kilometrów od Ukrainy, matka przełożona Elżbieta opowiada historie Ukraińców, których ból i niezwykła siła ducha stały się dla niej osobistym objawieniem. Pierwszym takim wstrząsem było spotkanie z byłym jeńcem wojennym Ołeksijem Anulią.

„Wojna podarowała mi niezwykłe spotkanie z Ołeksijem. Przez 10 miesięcy był w niewoli, przeżył coś, co trudno sobie wyobrazić, i napisał książkę «Jingle Bells», która stała się pierwszym oficjalnym dokumentem dla Międzynarodowego Trybunału. Jedna z pierwszych jej prezentacji odbyła się tutaj, w Izraelu, w rocznicę pełnoskalowej inwazji. Zaprosiłam go na Podwórze, mieszkał u nas kilka dni. Rozmawialiśmy całymi nocami. Czytałam jego książkę i miałam tylko jedno pytanie: «Jak przeżyłeś?». A on przeżył po to, żeby o tym opowiedzieć. Wie pani, problem wielu byłych jeńców polega na tym, że chcą zapomnieć i nie potrafią mówić. Ołeksij potrafi i opowiada o tym całemu światu. To kolejny człowiek, którego Bóg postawił na mojej drodze, żebym zrozumiała, jak niezłomny jest nasz naród”.

Jednak przełomowe spotkania zdarzały się także tuż przy wejściu do Aleksandrowskiego Podwórza. Pewnej jerozolimskiej nocy do kompleksu wszedł młody chłopak o kulach, któremu towarzyszyła wolontariuszka. Był to 29-letni ukraiński żołnierz Artem, który przyjechał do Tel Awiwu na niezwykle skomplikowane protezowanie po ciężkiej amputacji. Wymienili się kontaktami, ale później chłopak zniknął z pola widzenia.

Pół roku później, późnym wieczorem, zadzwonił telefon matki przełożonej Elżbiety.

„Zadzwonił w najtrudniejszym momencie: «Matko, nie wiem, po co do pani dzwonię, ale nie chcę już żyć». Artem był w stanie skrajnej rozpaczy. Protezowanie wtedy się nie udało, odeszła od niego dziewczyna, zamknął się w domu, bo nie widział dla siebie miejsca w społeczeństwie. Zrozumiałam, że to kolejna misja. Rozmawialiśmy godzinami. Potrafił zadzwonić o jedenastej wieczorem i przez godzinę mówić wciąż o tym samym, wyrzucając z siebie cały ból. Nie sprzeciwiałam się, nie uczyłam go, jak ma żyć, bo co mogę powiedzieć człowiekowi bez nogi, skoro sama mam i ręce, i nogi? Po prostu słuchałam, odwracałam jego uwagę, opowiadałam jakieś własne historie, wspierałam go, żeby Artem poczuł, że jest potrzebny”.

Pomocne okazało się również doświadczenie przewodniczącego Towarzystwa Mykoły Woroncowa, który pamiętał problemy weteranów po II wojnie światowej, kiedy społeczeństwu, a nawet najbliższym brakowało cierpliwości, by słuchać wciąż o tym samym bólu. Ostatecznie Artema uratowano — ponownie w Jerozolimie.

„Nasza ambasada zorganizowała tutaj pokaz filmu dokumentalnego o ukraińskich żołnierzach z protezami, którzy wspięli się na Kilimandżaro. Jeden z bohaterów filmu założył organizację wspierającą weteranów po amputacjach. Po projekcji podeszłam do niego i poprosiłam o radę dla Artema. Powiedział, że chłopak koniecznie musi znaleźć sobie jakieś zajęcie i czymś się zająć. Później w Ukrainie Artem przeszedł udane protezowanie, znów zaczął chodzić i wrócił do życia. Teraz, kiedy dzwoni i dzieli się wiadomościami, po prostu cieszę się całym sercem”.

„Jestem obok, pamiętaj, a na końcu — zwycięstwo”

Rozmowa powoli dobiegała końca. Matka przełożona niespodziewanie zaproponowała, że przeczyta wiersz: „Czasami piszę. Nie wiem po co. Ale poruszyłyśmy tak czułe tematy. Niedawno napisałam wiersz na Dzień Niepodległości i bardzo chcę przeczytać go właśnie pani”.

„Ukraino, naucz nas kochać ciebie,

Nie tak, by umrzeć, lecz tak — by żyć.

Nie tak, by skonać, nie tak, by zdradzić,

Naucz nas, Czarnobrewa, sercem miłować.

Naucz, gdy pójdziemy przez wrogie pola,

Byśmy nie zgubili własnego języka.

Byśmy nie wyrzekli się własnej wiary,

Gdy na naszej drodze stanie szare wojsko.

Naucz, by dusza, niczym podmuch wiatru,

Drżała w modlitwie za ciebie, ojczyzno.

Naucz, by śniła nam się upragniona wolność —

Święta, niezłomna i jedna dla narodu.

Moja niepodległa, jedyna przez wieki,

Kraina Szewczenki, Kostenko i Majdanu.

Kraina Mazepy, Bandery i Madziara,

Nie zgubił cię biblijny dramat.

Nie zgubili cię Judasze ani Piłaci,

Bo masz w sobie siłę, której nie da się pokonać.

Dziś razem idziemy na Golgotę.

Jestem obok, pamiętaj, a na końcu — zwycięstwo”.

Ostatnie słowa jeszcze przez chwilę rozbrzmiewały w ciszy. Po drugiej stronie ekranu, w dalekiej Jerozolimie, matka przełożona Elżbieta cicho płakała. Setki i tysiące kilometrów dzielących rozmówczynie w tej chwili jakby straciły znaczenie. Pozostały Ukraina, Golgota i jej słowa: „Jestem obok, pamiętaj, a na końcu — zwycięstwo”.

Materiał przygotowano przy współpracy i wsparciu Ambasady Izraela w Ukrainie oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela.

Redakcja będzie nadal śledzić rozwój wydarzeń.

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