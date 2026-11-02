На втором часу пребывания, в очередном повороте извилистой улочки, перестаешь понимать, сколько веков осталось за спиной. Спешишь мимо камней, по которым ступал Иисус, улиц, где происходили библейские события, проходов, связанных с евангельскими сюжетами, мест, где зарождалось христианство. За короткое время увидеть в Старом Иерусалиме всё сложно, но возможно. А вот осознать и прочувствовать увиденное — невозможно.

История Александровского подворья берет начало в сентябре 1859 года: российский консул Доргобужинов приобрел у коптского священника первый участок земли неподалеку от Гроба Господня. Позже покупали соседние участки — всего 1433 квадратных метра за немалую по тем временам сумму, превышавшую 40 тысяч франков. Покупали на царские рубли, с размахом, чтобы построить здесь российское консульство.

Но во время раскопок обнаружили археологические пласты и нашли уникальную святыню — Порог Судных Врат. Планы изменились. В 1882 году указом императора Александра III было основано «Императорское православное палестинское общество» (ИППО), а его руководителем стал брат императора, московский губернатор Сергей Романов. Строительство над археологическими раскопками велось на царские деньги и частные пожертвования. Здесь возвели «Русский дом», устроили домовую церковь семьи Романовых в честь Александра Невского. По требованию Иерусалимского патриархата строительство разрешили при условии, что участок и сооружения будут оформлены как частная собственность, а не государственное или церковное имущество.

В XX веке произошло многое. Турецкие войска во время Первой мировой войны перед отступлением разграбили ценности подворья. Затем были британский мандат, эмиграция и раскол самого ИППО на зарубежную и советскую организации. В 1964 году Никита Хрущев оформил так называемую «апельсиновую сделку», продав Израилю 22 объекта царской недвижимости за 4,5 миллиона долларов (половину суммы выплатили израильскими цитрусовыми и текстилем). Но Александровское подворье уцелело: к тому времени оно находилось на территории Восточного Иерусалима, под контролем Иордании, и советские власти просто не имели к нему юридического доступа.

После войны 1967 года Старый город перешел под контроль Израиля. Подворье оказалось под угрозой: его могли отобрать или выкупить, как это уже произошло с другими объектами во время хрущевской «апельсиновой сделки». Чтобы защититься, тогдашнее руководство Общества пошло на вынужденный союз с Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ), которая в то время базировалась в Америке и не имела никакого отношения к советскому Кремлю.

Вместе они судились с Израилем 13 лет. И выиграли суд. Их позиция была уверенной: советская власть продавала имущество, которое ей никогда не принадлежало, поскольку Общество с самого начала создавалось как частная организация. Израиль выплатил многомиллионные компенсации за другие здания, а Александровское подворье закрепил за Обществом.

Как только судебные процессы завершились, в Зарубежной церкви решили, что имеют право единолично владеть святыней, и попытались взять весь комплекс под свой контроль. Тогдашний руководитель Общества Антоний Грабе встал на защиту имущества и до конца противостоял этим попыткам. Церковное руководство даже лишило его сана, но Грабе не отступил и в 1990-х выиграл суд в Тель-Авиве.

Тогда израильский суд постановил, что Александровское подворье является полностью независимой общественной организацией и не принадлежит ни одной церкви. Зарубежной церкви оставили только одно право — проводить службу в домовом храме раз в неделю, как это было еще во времена Османской империи.

Важно понимать: Зарубежная церковь 1990-х годов и нынешняя — юридически разные структуры. В 2007 году она окончательно подчинилась Московскому патриархату. И сейчас Россия пытается через эту подконтрольную ей структуру перечеркнуть давнее судебное решение и присвоить то, что ей никогда не принадлежало.

После тех судебных процессов Грабе по состоянию здоровья уехал в США. За зданием присматривали две местные женщины, денег на ремонт не было, и комплекс буквально начал разваливаться. В конце концов муниципалитет Иерусалима опечатал его как аварийный.

Спасать подворье пришлось уже в 2005–2006 годах. Тогда руководителем Общества избрали Николая Воронцова, который жил в Мюнхене и много лет работал на радио «Свобода». На собственные средства и своими силами он фактически поднял здание из руин, восстановил музей и Порог Судных Врат, снова открыл двери для паломников. А главное — сохранил за ним статус независимого частного объекта.

Матушка Елизавета просыпается там, где другие люди мечтают побывать хотя бы раз в жизни. Выходит из комнаты — и через несколько десятков метров уже Гроб Господень. В повседневных хлопотах она не раз ступает к подножию Голгофы — именно там находится Порог Судных Врат. Слышит молитвы на разных языках, видит паломников, приехавших с другого конца света. Для нее это не туристическая достопримечательность. Это ее дом. В Александровском подворье она и десять сестер-монахинь спят, работают, болеют, грустят, звонят родным и понимают, что этот дом могут у них отнять. А может, это не просто дом, а тонкий мостик между Украиной и вечностью.

«Это место — общий дом для всех»: матушка Елизавета о подворье и его независимости

«Мы всегда подчеркиваем для посетителей, паломников и туристов: здесь не просто церковь или храм. Александровское подворье — уникальный археологический и музейный комплекс. Здесь есть домовый храм Александра Невского, небольшая часовня Феодоровской иконы Божией Матери, Порог Судных Врат и музей, который открыли в 2022 году. А то, что паломники приходят сюда как в обычную церковь, — следствие российской пропаганды. Им выгодно представлять это место так, будто речь идет о «захваченном российском храме». Одна из наших главных задач — рассказывать его настоящую историю.

Так случилось по Божьему промыслу, что мы имеем большую честь быть здесь и служить. Мы — украинское сестричество. Нас пригласили в Александровское подворье в 2010 году. Согласитесь, это огромная привилегия, ведь ближе к Гробу Господню нет ни одного другого сестричества. Это присутствие даровано нам Господом в такое важное время.

История подворья неразрывно связана с деятельностью Императорского православного палестинского общества. Его первым председателем и одним из главных идеологов был великий князь Сергей Александрович Романов, брат императора Александра III. Он очень интересовался делами Ближнего Востока. До создания Общества паломничество из Российской империи на Святую Землю было настоящим испытанием. Верующему человеку требовалось как минимум три года: люди пешком шли до Стамбула, где их могли посадить в тюрьму или выгнать за бродяжничество, преодолевали пустыни Османской империи, где не было ни карт, ни дорог, ни гостиниц, а вход в Гроб Господень был платным.

Идея Общества заключалась в том, чтобы организовать паломникам удобный приезд и пребывание на Святой Земле. Для этого строили гостиницы трех классов — Мариинское, Елизаветинское и Николаевское подворья. Существовала программа бесплатного проживания для самых бедных паломников. Десятки тысяч людей приезжали из губерний через Одессу, Стамбул и Яффу. Общество открывало магазины, где продукты продавали по себестоимости, чтобы местные торговцы не обманывали паломников, а также бесплатную больницу. Еще одним направлением была просветительская деятельность: открывали школы, где на полном пансионе учились арабские девочки из бедных семей. Кстати, старейшие монахини монастыря Марии Магдалины на Елеонской горе — именно из числа тех воспитанниц.

Для нас важно и то, что Общество создавалось как частная организация, существовавшая на добровольные пожертвования. Сергей Александрович и его жена Елизавета Федоровна, в честь которой названо наше сестричество, отстаивали этот принцип, потому что понимали: чтобы сохранить дело, оно не должно быть государственным или церковным. Елизавета Федоровна была необыкновенной женщиной, немкой по происхождению, внучкой британской королевы Виктории. Она искренне полюбила православие, а после гибели мужа основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве. Стремилась принести в церковь свет и красоту, хотя сталкивалась с сопротивлением и завистью.

В дальнейшей истории Общества были революция, войны, раскол и потеря части имущества. Александровское подворье пережило немало испытаний, но сохранило свою отдельную историю. Когда после 1967 года возникла угроза его продажи, тогдашнее руководство Общества объединилось с Архиерейским синодом Русской православной церкви заграницей в Америке. Вместе они отстаивали имущество в суде. Позже между партнерами возник конфликт: Синод попытался получить полный контроль над комплексом, но тогдашний председатель Общества Антоний Грабе выступил против этого и добился сохранения независимости подворья.

После судебных процессов комплекс надолго остался закрытым и заброшенным. В конце концов муниципалитет Иерусалима закрыл его как аварийное здание. В 2005–2006 годах новым руководителем Общества избрали Николая Александровича Воронцова, который живет в Мюнхене. Сначала он не хотел браться за это дело и не видел себя в этой роли, но в итоге приложил огромные усилия, чтобы восстановить подворье.

Сейчас Александровское подворье для него — словно собственный ребенок, которого он взрастил и поднял из руин. Он не стремился привнести сюда что-то чужеродное, а хотел сохранить идею, принципы и независимость. Николай Александрович всегда говорит, что Александровское подворье — это общий дом для всех, место, куда может зайти уставший путник, отдохнуть и помолиться так, как умеет, не опасаясь осуждения из-за своей национальности или вероисповедания».

«Это не про бабушек в белых платочках»: Елизавета о пути в Иерусалим

Елизавета родом из Хмельницкой области, из Каменца-Подольского. Она родилась в обычной, совершенно нерелигиозной семье. В такой, где в храм ходят на Пасху и Рождество, — улыбается матушка и вспоминает, как стеснялась на уроках христианской этики, потому что не знала даже молитвы «Богородице Дево, радуйся».

В 2014 году, задолго до Майдана, вместо того чтобы вернуться на учебу в Университет Лазарского в Варшаве, Елизавета решила впервые увидеть Иерусалим. А до этого ее вдохновило Елизаветинское сестричество при одном из киевских храмов.

«Тогда я закончила первый курс в Варшаве, училась на международной экономике и дипломатии. Летом приехала в Киев и попала в храм, где служили сестры нашего сестричества. Я была поражена: девушки из сестричества казались мне ангелами. Мне было так удивительно, что они такие же студентки, молодые девушки, но совсем другие — искренние, теплые. Хотелось общаться с ними, узнавать о них все больше и больше. Все лето я ходила в храм просто из любопытства, словно подсознательно наполняясь этим духом. Сестры к тому времени уже ездили сюда, на подворье. Впервые они приехали сюда в 2010 году по приглашению Николая Александровича. Тогда в сестричестве было более ста сестер, а сюда направляли самых опытных, ведь это была особая миссия — здесь мы были чужаками.

Старый город живет по законам статус-кво во всем, даже в отношении взглядов и людей. Наше сестричество приняли очень скептически и без особой радости: кто они такие, почему так одеты, чего хотят, почему поселились рядом с Гробом Господним, кто их сюда прислал? Это была сплошная настороженность и постоянные проверки. Первые сестры вспоминали, что их долго даже не допускали к причастию в храме Гроба Господня. Нас боялись и не принимали. Только годы смиренного послушания, вежливости и радушия помогли завоевать расположение Старого города. Сейчас мы чувствуем себя частью этого места и выполняем нашу главную миссию — читаем единственную на Святой Земле Неусыпаемую Псалтирь, молитву, которая не прерывается уже 16 лет и звучит у Порога Судных Врат. Но этому предшествовали долгие годы притирки и взаимного принятия.

И вот прямо перед началом учебы, на моей последней службе в Киеве, батюшка объявил с амвона, что сестры собираются в Иерусалим, а желающие могут записаться у старшей сестры. Я сразу поняла, что мне просто необходимо поехать. Мы сразу нашли общий язык со старшей сестрой, которая записывала желающих, и уже через несколько дней я ступила на иерусалимскую землю. Ничего не умея и совершенно ничего не понимая в религии.

Дома мои перемены восприняли очень тяжело. Через три месяца в Иерусалиме я вернулась домой. Мама надеялась, что навсегда. Да и я сама так думала. Но Иерусалим меняет душу и сердце. Правда. Меня никто не агитировал и не убеждал идти в монахини. Я просто жила этой жизнью, набиралась опыта, проникалась монастырским духом. Помню, как делилась с мамой впечатлениями, а она плакала: «Пообещай мне, что ты не уйдешь в монастырь». В тот момент я и не собиралась. Через три месяца я приняла монашеский постриг.

После Иерусалима мне захотелось побывать в нашем женском монастыре, откуда родом наши сестры. Ведь часть сестричества — обычные мирянки, которые в свободное время служат при храме, но имеют свои семьи и учатся, а часть — монахини. Мне было интересно посмотреть, как живут монахини, потому что я представляла себе это как-то по-книжному.

Я знаю, что в обществе есть стереотип: в монастырь обязательно уходят после какой-то жизненной трагедии, несчастной любви. А там якобы сплошные ограничения во всем... Ничего подобного! Помню, еще маленьким ребенком я задавалась вопросами: кто мы, зачем живем, что будет дальше? Такие совсем не детские мысли появились у меня с ранних лет. Я училась, Господь наделил меня определенными талантами, родители хорошо воспитали — все давалось мне легко. Ну, была бы у меня престижная профессия, я бы увидела мир... Но что дальше? Неужели человек создан только для этого? Я искала что-то большее, мне хотелось чего-то глубокого. И только когда я провела несколько дней в монастыре, все сомнения и вопросы словно сами собой растворились. Даже не могу объяснить, как это произошло. Я просто поняла: вот путь, по которому я хочу идти, — полноценный и глубокий.

К сожалению, религиозное воспитание в нашем обществе часто остается постсоветским: формальным, сосредоточенным на внешних символах и обрядах. Находясь здесь, на Святой Земле, общаясь с большим количеством людей и молодежью, я хочу донести главное: православие — это не про бабушек в белых платочках и не про свечи. Это про человека. Про путь к тому, чтобы стать настоящим человеком Божьим, у которого сердце, душа, мысли, слова и поступки составляют единое целое. Чтобы человек почувствовал свою силу.

Мне очень повезло в жизни встретить достойных духовных наставников, которые живут так, как говорят, а не просто проповедуют. Они показали мне силу слова, подкрепленного делом. Аналитический склад ума сначала требует ответов на тысячи вопросов, и здесь я получила их все. Украинское общество очень глубокое и способное. Живя за границей, я все больше убеждаюсь: у нас невероятные, талантливые люди, и духовность у нас сильная. Просто нас долго убеждали в обратном».

«Мы спим и едим на Голгофе»: новая судебная битва с Россией и украинское убежище у Гроба Господня

Юридический конфликт вокруг Александровского подворья продолжается. Это очередная попытка Кремля силой и через суды захватить то, что ему никогда не принадлежало. В новых судебных процессах истцами выступают российские структуры, тогда как руководитель Общества Николай Воронцов вместе с советом выступают ответчиками и защищают независимый статус комплекса. Цель Москвы проста и прагматична: превратить святыню в очередной рупор пропаганды и инструмент политического давления на Ближнем Востоке.

«Россия заявляет, что это ее наследие, — рассказывает матушка Елизавета. — Им важно получить это место ради влияния. Ближний Восток всегда был для них лакомым куском, а религию они традиционно используют как оружие. Получить возможность закрепиться в непосредственной близости от Гроба Господня, там, где нас с ним разделяет всего одна стена... Мы спим и едим на Голгофе. Это невероятно символично.

Место, которое долгие столетия лежало в руинах и запустении, и вот почему-то именно нам, украинкам, выпала возможность служить здесь в это тяжелое и судьбоносное время. Когда на Рождество или Пасху мы собираемся вместе, когда за эти годы вокруг нас образовался целый украинский приход из людей, которые уехали из-за войны или давно живут здесь, когда в этих стенах звучит украинский язык и сохраняются наши традиции, — это бесценно. Я думаю: «Господи, мы читаем Евангелие, а за стеной — Голгофа...» У Бога нет ни вчера, ни завтра, есть только вечность. И почему-то именно нас Он избрал для этого. Мы должны сохранить это место как можно дольше».

«Давид победил Голиафа»: закон 1924 года и борьба за Александровское подворье

В продолжающейся судебной войне Российская Федерация выступает как официальное юридическое лицо. Москва пытается забрать подворье не только через суды, но и с помощью прямого политического давления.

Переломный и очень показательный момент произошел в 2019 году. Тогда Александровское подворье попытались просто переписать на Россию за спиной у законного руководства Общества. Руководитель Общества Николай Воронцов узнал об этой афере в последний момент из прессы, успел подать апелляцию и выиграл суд. Попытку перерегистрировать имущество на РФ признали незаконной.

Но Москва не остановилась. В 2020 году она нашла другую юридическую зацепку.

«Тогда они применили другую хитрость: премьер-министр Израиля обратился к закону 1924 года и присвоил Александровскому подворью статус «святого места», приравняв его к Гробу Господню или Стене Плача, — объясняет матушка Елизавета. — Этот закон позволяет специальному комиссару, то есть самому премьер-министру, единолично решать судьбу объекта. Будущее подворья оказалось в руках Бога и израильского премьера. Для этого создали специальную комиссию, на которой обе стороны выступали со своими адвокатами. Комиссия выслушала аргументы и должна передать свое заключение для принятия окончательного решения. Но мы верим в мудрость израильского правительства».

Сами заседания этой комиссии матушка Елизавета вспоминает как исключительно неприятный опыт. Российская сторона действовала по привычным пропагандистским шаблонам.

«Это был опыт, который в очередной раз показал, с кем мы имеем дело. Сколько грязи вылили на Николая Александровича, его там просто распинали на этих заседаниях! Если коротко пересказать все аргументы истцов, они сводились к одному: «Мы — Россия, мы великие, с нами Бог и все церкви, а Воронцов плохой, пользуется чужим имуществом да еще и не по назначению». Всегда добавляли: «У него там бандеровки собрались». Но в конце последнего дня заседаний председатель комиссии сказала слова, которые нас очень поддержали: «Не будем забывать, что Давид победил Голиафа». Это было невероятно символично».

Николаю Воронцову иногда звонили «с противоположной стороны». Убеждали, даже смиренно просили передать подворье россиянам, но получали отказ. Матушка Елизавета не хочет подробно смаковать тему угроз и отказывается об этом говорить. В любом случае позиция Общества и сестричества остается непоколебимой.

«Во-первых, сам Николай Александрович категорически против претензий России. Мы же здесь просто монахини — украинки, которых пригласили служить на подворье на базе созданного при нем Иерусалимского Свято-Елизаветинского сестричества милосердия. Мы не принимаем юридических решений. Но именно мы каждый день находимся здесь и оберегаем это место. Все прекрасно понимают, что произойдет, если сюда придет Россия. Николай Александрович — человек необычайной силы и мудрости. Он приложил невероятные усилия, чтобы поднять этот комплекс из руин, возродить его дух и сохранить независимость. Мы очень хотим, чтобы в этих стенах и дальше свободно звучал украинский язык, как звучит сегодня».

«Это та же война, только в другом формате»: о дневнике полномасштабного вторжения и молитвах за военных

2З февраля 2022 года матушка сделала первую запись в своем дневнике полномасштабного вторжения в Украину. Она признается, что каждая строка новостей из дома отзывалась острой болью, ведь вокруг нее были тишина и благодать, а дома — взрывы и страх. Дневник стал единственным способом разделить ужас, которым живут родные и близкие. За тысячи километров от дома украинские сестры молитвами проживают каждый день вместе со своими семьями. Закаленные испытаниями вера и стойкость не оставляют сомнений: отступать в битве за Александровское подворье никто не собирается.

«Зная дух Николая Александровича и зная наш дух, мы будем бороться до конца, — убеждена матушка Елизавета. — Мы не умеем сдаваться. У нас просто нет такой слабости в характере. В этом наше счастье. Поэтому будем бороться до последнего. Очень хотелось бы, чтобы украинцы обратили больше внимания на этот вопрос. В Украине очень мудрые, умные люди. Я верю, что, если рассказать им об Александровском подворье, они почувствуют его ценность и важность. Это место, от которого всего в каких-то 70 метрах находится величайшая христианская святыня в мире. А мы имеем возможность быть здесь, служить и сохранять эту частичку Украины».

Присутствие украинских монахинь — это ежедневный молитвенный щит для тех, кто сейчас защищает Украину на передовой.

«У нас есть возможность поставить свечу. Когда мне пишут: «Матушка, помолитесь, сын сейчас на передовой, идут в атаку», — я бросаю все и бегу к Гробу Господню. Согласитесь, это уникальная возможность немедленно вознести молитву прямо там... Сейчас больше ни у кого в мире нет такой возможности. Как бы кто ни хотел, но этот дар дан именно нам. Его нужно беречь любой ценой.

Нам сейчас хотелось бы получать больше поддержки и внимания со стороны Киева. Мне могут заметить, что там война. То, что происходит у нас в Иерусалиме, — тоже война. Одна и та же война с Россией, просто в разных форматах. После победы мы будем строить новую страну, у которой должны быть собственные духовные и геополитические перспективы. Должны ли украинцы — верующая нация с невероятно глубокой душой — сохранить место у Гроба Господня? Не время? Самое время! Если мы сейчас упустим эту возможность, в истории Украины другой уже не будет».

«Я выжил, чтобы рассказать об этом»: Алексей Ануля, спасенный ветеран Артем и молитвенный щит в Иерусалиме

Война сводит людей при самых тяжелых и причудливых обстоятельствах, превращая случайные встречи в крепкую духовную связь. Находясь за тысячи километров от Украины, матушка Елизавета делится историями украинцев, чья боль и невероятная сила духа стали для нее личным откровением. Первым таким потрясением стало знакомство с бывшим военнопленным Алексеем Анулей.

«Война подарила мне невероятное знакомство с Алексеем. Он провел в плену 10 месяцев, пережил то, что трудно осознать, и написал книгу «Джингл Беллс», которая стала первым официальным документом для Международного трибунала. Одна из первых ее презентаций состоялась здесь, в Израиле, в годовщину полномасштабного вторжения. Я пригласила его на подворье, он прожил у нас несколько дней. Мы разговаривали ночами напролет. Я читала книгу и у меня был только один вопрос: «Как ты выжил?». А он выжил, чтобы рассказать об этом. Знаете, проблема многих бывших пленных в том, что они хотят забыть и не могут говорить. А Алексей может и рассказывает об этом всему миру. Это еще один посланный Богом человек, благодаря которому я поняла, насколько мы как нация несокрушимы».

Впрочем, судьбоносные встречи случались и прямо на пороге Александровского подворья. Однажды ночью в иерусалимский комплекс зашел молодой парень на костылях в сопровождении волонтерки. Это был 29-летний украинский военный Артем, который приехал в Тель-Авив на сложнейшее протезирование после тяжелой ампутации. Они обменялись контактами, но вскоре парень пропал из поля зрения.

Через полгода поздно вечером у матушки Елизаветы зазвонил телефон.

«Он позвонил в самый тяжелый момент: «Матушка, я не знаю, зачем вам звоню, но больше не хочу жить». Артем находился в состоянии крайнего отчаяния. С протезированием тогда не получилось, от него ушла девушка, он закрылся дома, потому что не видел себя в обществе. Я поняла, что это еще одна миссия. Мы разговаривали часами. Он мог позвонить в одиннадцать вечера и целый час говорить об одном и том же, выплескивая свою боль. Я не возражала, не учила его жить, потому что что я могу сказать человеку без ноги, если у меня самой есть и руки, и ноги? Я просто слушала, отвлекала его, рассказывала какие-то свои истории, поддерживала, чтобы Артем почувствовал, что он нужен».

Помог и опыт председателя Общества Николая Воронцова, который помнил о проблемах ветеранов после Второй мировой войны, когда у общества и даже близких не хватало терпения снова и снова выслушивать одну и ту же боль. В конце концов Артема спасли — опять же в Иерусалиме.

«Наше посольство организовало здесь показ документального фильма об украинских военных с протезами, которые поднялись на Килиманджаро. Один из героев фильма основал организацию поддержки ветеранов с ампутациями. После показа я подошла к нему и попросила совета для Артема. Он подсказал, что парню обязательно нужно найти себе дело и чем-то заняться. Позже в Украине Артем успешно прошел протезирование, снова начал ходить и вернулся к жизни. Сейчас, когда он звонит и делится новостями, я просто радуюсь всем сердцем».

«Я рядом, ты знай, а в конце — победа»

Разговор постепенно подходил к концу. Матушка неожиданно предложила прочитать стихотворение: «Я иногда пишу. Не знаю зачем. Но мы затронули такие трепетные темы. Недавно написала стихотворение ко Дню Независимости и очень хочу прочитать его именно вам».

«Украина, научи нас тебя любить,

Не так, чтобы умереть, а так — чтобы жить.

Не так, чтобы до смерти, не так, чтобы предать,

Научи, Чернобровая, сердцем любить.

Научи, когда пойдем вражеским полем,

Чтобы мы не потеряли свой язык.

Чтобы мы не отреклись от своей веры,

Когда на пути встретим серое войско.

Научи, чтобы душа, словно дуновение ветра,

Дрожала в молитве за тебя, родная.

Научи, чтобы снилась нам желанная свобода —

Святая, непоколебимая и единая для народа.

Моя независимая, единственная сквозь века,

Страна Шевченко, Костенко и Майдана.

Страна Мазепы, Бандеры и Мадяра,

Тебя не погубила библейская драма.

Тебя не погубили ни иуды, ни пилаты,

Ведь в тебе есть сила, которую не одолеть.

Сегодня вместе мы идем на Голгофу.

Я рядом, ты знай, а в конце — победа».

Последние слова еще мгновение звучали в тишине. По ту сторону экрана, в далеком Иерусалиме, тихо плакала матушка Елизавета. За сотни и тысячи километров в тот момент расстояние словно перестало иметь значение. Остались Украина, Голгофа и ее слова: «Я рядом, ты знай, а в конце — победа».

Материал подготовлен при содействии и поддержке Посольства Израиля в Украине и Министерства иностранных дел Израиля.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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