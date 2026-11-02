Polska brygada będzie bronić granicy z Kaliningradem — RMF24

W Polsce 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej ma do końca 2026 roku zostać przeformowana w Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Granicy. Jednostka otrzyma nowe zadania związane z obroną granicy z obwodem kaliningradzkim Rosji, państwa agresora.

Cztery brygady dla regionów przygranicznych

Jak informuje RMF24, w Wojskach Obrony Terytorialnej Polski tworzony jest Komponent Obrony Granicy do działań w regionach przygranicznych. Wejdą do niego cztery najbardziej wysunięte brygady: Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska i Przemyska.

Jednostki te będą zarządzać infrastrukturą programu „Tarcza Wschód”. Warmińsko-Mazurska Brygada będzie obserwować kierunek obwodu kaliningradzkiego — rosyjskiej enklawy graniczącej z Polską.

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Monitoring i wsparcie dla straży granicznej

Dowódca brygady, pułkownik Cezary Kiszkowiak, wymienił wśród nowych zadań monitorowanie obszaru przygranicznego i utrzymywanie gotowości do działania. W szczególności wojskowi mają być gotowi wesprzeć polską Straż Graniczną, a następnie przejąć od niej odpowiedzialność za obronę granicy.

Kiszkowiak podkreślił, że chodzi właśnie o obronę, a nie o ochronę granicy, dlatego jednostka nie zastąpi Straży Granicznej. Jak powiedział, przeformowanie ma zostać zakończone najpóźniej do końca roku, a pełną gotowość brygada ma osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat.

Obwód kaliningradzki znajduje się w pobliżu przesmyku suwalskiego — wąskiego pasa polskiego terytorium w rejonie Suwałk i Augustowa, który łączy Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią.

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