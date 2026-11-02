德国教育部长卡琳·普里恩表示，在总体和平的Z世代抗议活动后发生的骚乱中，可能有来自移民群体的人参与。国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯质疑这种表述是否恰当。

普里恩的声明

据《明镜周刊》报道，总体和平举行的青年示威结束后，数个城市发生了零星骚乱。这名来自基督教民主联盟的政治人士在Deutschlandfunk节目中表示，实施暴力行为的是左翼激进团体，以及其他可能来自移民群体的人。

普里恩表示，她的说法并非旨在煽动偏见。她说，如果骚乱参与者确实来自这样的群体，这应当引发担忧，并促使人们分析这些人未能融入社会的原因。这名部长还强调，有必要改善针对移民青年开展的融入工作。

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皮斯托里乌斯的回应

内政部长亚历山大·多布林特此前也作出类似评价。他表示，和平示威据称被准备使用暴力的左翼团体和“移民流氓”所劫持。

代表德国社会民主党的皮斯托里乌斯反对这种概括。他提出疑问，究竟应将哪些人视为移民群体，其中包括是否指在德国生活至第三代并拥有德国国籍的人。

国防部长补充说，他不知道移民是否应对骚乱负责，但不排除这种可能性。同时，他强调，参与暴力活动的人中有极端分子和犯罪分子，他们袭击警察、致警察受伤，并造成严重财产损失。皮斯托里乌斯表示，责任得到认定的人必须受到惩罚。

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