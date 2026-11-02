В Германии министр образования Карин Прин заявила, что к беспорядкам после преимущественно мирных протестов поколения Z могли быть причастны люди из мигрантской среды. Министр обороны Борис Писториус поставил под сомнение уместность такой формулировки.

Заявление Прин

Как сообщает Der Spiegel, после завершения молодежных демонстраций, которые в целом прошли мирно, в нескольких городах произошли отдельные беспорядки. В эфире Deutschlandfunk политик из Христианско-демократического союза заявила, что насилие совершали леворадикальные группы, а также другие люди, которые, предположительно, происходят из мигрантской среды.

По словам Прин, ее заявление не направлено на разжигание предубеждений. Она сказала, что если участники беспорядков действительно происходят из такой среды, это должно вызывать обеспокоенность и побуждать к анализу причин, по которым люди не интегрировались в общество. Министр также подчеркнула необходимость улучшить работу по интеграции мигрантской молодежи.

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Реакция Писториуса

Подобную оценку ранее высказал министр внутренних дел Александер Добриндт. Он заявил, что мирные демонстрации якобы были перехвачены готовыми к насилию левыми группами и «мигрантскими хулиганами».

Писториус, представляющий Социал-демократическую партию Германии, возразил против такого обобщения. Он поставил вопрос, кого именно следует считать мигрантскими группами, в частности, идет ли речь о людях, которые живут в Германии в третьем поколении и имеют немецкое гражданство.

Министр обороны добавил, что не знает, были ли мигранты ответственны за беспорядки, однако не исключает этого. В то же время он подчеркнул, что среди участников насилия были экстремисты и преступники, которые нападали на полицейских, наносили им ранения и причиняли серьезный материальный ущерб. Те, чья ответственность будет установлена, должны быть наказаны, отметил Писториус.

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