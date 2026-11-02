В России взорвался истребитель Су-57, ГУР раскрыло подробности

На российской авиабазе «Ахтубинск» взорвался истребитель Су-57, стоимость которого оценивается примерно в 150 млн долларов. Это произошло 29 октября во время запуска двигателей. В Главном управлении разведки Украины предполагают, что одной из возможных причин могло быть низкое качество авиационного топлива, которое Россия вынуждена импортировать из-за сокращения собственного производства.

По данным разведки, инцидент произошел на военном аэродроме «Ахтубинск» в Астраханской области России. Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Это один из самых дорогих боевых самолетов России: его стоимость оценивается примерно в 150 млн долларов. По информации ГУР, самолёт взорвался во время запуска двигателей. Разведка обращает внимание на возможные проблемы с авиационным топливом, ведь его качество напрямую влияет на работу двигателя.

Почему взорвался Су-57

Истребитель Су-57 оснащен турбореактивным двигателем АЛ-41Ф1, который также известен под названием «изделие 117». По данным ГУР, одной из причин разрушения двигателей такого типа может быть использование топлива ненадлежащего качества. В то же время разведка не утверждает, что именно топливо стало непосредственной причиной взрыва. Речь идет об одной из возможных версий происшествия.

В ГУР связывают ситуацию с проблемами российской нефтяной отрасли. Из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и топливной инфраструктуре Россия сталкивается с сокращением собственного производства авиационного топлива. Поэтому страна всё больше зависит от поставок из-за рубежа. Разведка также обнародовала данные о маршруте, по которому авиационное топливо из Индии доставляется в Россию.

Как Россия завозит авиационное топливо из Индии

По данным ГУР, Россия использует для импорта топлива морские перевозки и перегрузку между танкерами. Такая схема позволяет доставлять крупные партии нефтепродуктов в российские порты. Одним из источников поставок является нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в Вадинари, что в Индии. Почти половина акций компании — 49,13% — принадлежит российской государственной нефтяной компании «Роснефть». В то же время Nayara Energy является одним из крупных покупателей российской сырой нефти. В ГУР привели конкретный пример такой перевозки.

22 августа 2026 года танкер GRIF, который разведка относит к российскому «теневому флоту», забрал с завода Nayara Energy почти 40 тысяч тонн авиационного топлива JET A-1. В первой декаде сентября груз перегрузили на другой танкер — HALCYON. Операция была проведена вблизи восточного побережья Малайзии, недалеко от Сингапурского пролива. Этот район является одним из важных центров международной морской торговли, где регулярно перегружают нефть и нефтепродукты с одного судна на другое.

23 сентября HALCYON доставил в российский порт Находка более 37 тысяч тонн авиационного топлива. Его разгрузили на терминале «РН-Морской терминал Находка», входящем в логистическую инфраструктуру «Роснефти». Таким образом, согласно данным ГУР, крупная партия авиационного топлива прошла путь от индийского нефтеперерабатывающего завода через перегрузку в море до российского порта.

Кто поставляет топливо для Су-57

Особое внимание украинская разведка уделяет компании «РН-Аэро». Она является оператором авиационного заправочного бизнеса в структуре «Роснефти» и поставляет топливо для российской авиационной промышленности. По информации ГУР, эта компания обеспечивает авиационным топливом «Объединенную авиастроительную корпорацию», которая участвует в производстве истребителей Су-57. «РН-Аэро» находится под санкциями ряда стран, в частности Украины, государств Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии и Японии.

В разведке также сообщили, что летом 2026 года российские власти разрешили скрывать информацию о деятельности и объемах поставок «РН-Аэро» и ряда других структур «Роснефти».

Чем особенное топливо JET A-1

JET A-1 — это авиационное топливо, которое используется в газотурбинных двигателях. По данным ГУР, оно пригодно для использования в ряде российских военных самолетов и может заменять топливо стандартов ТС-1 и РТ, применяемое в России. Среди самолетов, для которых может использоваться JET A-1, разведка называет Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Су-57, МиГ-29 и Су-24М. Его также могут использовать для заправки некоторых реактивных ударных беспилотников.

Кроме того, ГУР сообщает об использовании такого топлива на российских военно-транспортных самолетах Ил-76МД-90А. Эти самолеты применяются, в частности, для перевозки военной техники и вооружения. В разведке отмечают, что Россия продолжает искать возможности для обеспечения своей военной авиации топливом, несмотря на санкции и удары по нефтяной инфраструктуре.

В то же время пока нет подтверждения, что именно топливо, импортированное из Индии, стало причиной взрыва Су-57. ГУР называет его возможное низкое качество одним из факторов, которые могли привести к неисправности двигателя. Окончательная причина инцидента в обнародованном сообщении не установлена. О взрыве сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины 2 ноября.

На российском военном аэродроме «Ахтубинск» 29 октября 2026 года взорвался истребитель Су-57. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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