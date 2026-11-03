Италия отменила около 30 тысяч устаревших правовых актов — Interia

В Италии отменили около 30 тысяч правовых актов, которые были приняты еще в период монархии. Масштабное упорядочение законодательства, в частности декретов и распоряжений дореспубликанского периода и времен фашизма, провела министр по реформам и упрощению законодательства Мария Элизабетта Альберти Казеллати, сообщает Interia.

По данным итальянского агентства ADNKronos, многие из этих документов не применялись десятилетиями, однако формально оставались в кодексах и нормативных актах. Некоторые из них перед отменой необходимо было изменить. Итальянские СМИ назвали эту работу своеобразной законодательной археологией из-за количества необычных исторических норм.

Почтовые голуби и монополия на бананы

Отдельным примером устаревших норм стали правила использования почтовых голубей. Королевский декрет, определявший, в частности, основы владения и дрессировки этих птиц, был отменен в 2023 году. Эти нормы должны были предотвратить использование голубей для шпионажа.

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В перечень отмененных регулирований также вошел декрет периода фашизма о создании Королевского предприятия монополии на бананы при Министерстве колоний. Учреждение должно было контролировать импорт и распределение бананов. Кроме того, были отменены правила об изъятии животных и транспортных средств для нужд Королевской армии и Королевского военно-морского флота.

Налог на снег

Команда министра отменила местный налог на снег в муниципалитете Чериньола в Апулии. Снег там выпадает редко, поэтому его привозили из близлежащих горных районов. Королевское разрешение на его налогообложение позволяло урегулировать формальный государственный заказ на продажу льда летом, когда холодильников еще не было.

В городе Лукка дополнительный муниципальный сбор за заключение брака в ночное время не действует уже несколько лет.

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