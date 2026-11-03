Włochy uchyliły około 30 tys. przestarzałych aktów prawnych — Interia

We Włoszech uchylono około 30 tys. aktów prawnych pochodzących jeszcze z okresu monarchii. Szeroko zakrojone porządkowanie ustawodawstwa, w tym dekretów i zarządzeń z okresu przedrepublikańskiego oraz czasów faszyzmu, przeprowadziła minister ds. reform i uproszczenia ustawodawstwa Maria Elisabetta Alberti Casellati, informuje Interia.

Według włoskiej agencji ADNKronos wiele z tych dokumentów nie było stosowanych od dziesięcioleci, lecz formalnie pozostawało w kodeksach i aktach normatywnych. Niektóre z nich przed uchyleniem trzeba było zmienić. Włoskie media nazwały tę pracę swoistą archeologią ustawodawczą ze względu na liczbę nietypowych historycznych przepisów.

Gołębie pocztowe i monopol na banany

Osobnym przykładem przestarzałych norm były przepisy dotyczące wykorzystywania gołębi pocztowych. Królewski dekret, który określał między innymi zasady posiadania i tresury tych ptaków, uchylono w 2023 roku. Normy te miały zapobiegać wykorzystywaniu gołębi do szpiegostwa.

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Na liście uchylonych regulacji znalazł się także dekret z okresu faszyzmu dotyczący utworzenia Królewskiego Przedsiębiorstwa Monopolu Bananowego przy Ministerstwie Kolonii. Instytucja miała kontrolować import i dystrybucję bananów. Ponadto uchylono przepisy dotyczące rekwirowania zwierząt i środków transportu na potrzeby Królewskiej Armii i Królewskiej Marynarki Wojennej.

Podatek od śniegu

Zespół minister uchylił lokalny podatek od śniegu w gminie Cerignola w Apulii. Śnieg pada tam rzadko, dlatego przywożono go z pobliskich terenów górskich. Królewskie zezwolenie na jego opodatkowanie umożliwiało uregulowanie formalnego państwowego zamówienia na sprzedaż lodu latem, gdy lodówki jeszcze nie istniały.

W mieście Lukka dodatkowa opłata miejska za zawarcie małżeństwa w nocy nie obowiązuje już od kilku lat.

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