意大利废除约3万项过时法律文件——Interia

意大利废除了约3万项可追溯至君主制时期的法律文件。据Interia报道，改革与立法简化部长玛丽亚·伊丽莎白塔·阿尔贝蒂·卡塞拉蒂开展了大规模立法整理工作，其中包括共和国成立前时期以及法西斯时期的法令和命令。

据意大利通讯社ADNKronos报道，其中许多文件数十年来未被执行，但在法典和规范性文件中仍正式保留。部分文件在废除前必须先进行修改。由于存在大量罕见的历史性规定，意大利媒体将这项工作称为一种立法考古。

信鸽与香蕉垄断

有关使用信鸽的规定是过时规范的一个单独例子。一项规定这些鸟类所有权和训练原则等事项的皇家法令于2023年被废除。这些规定旨在防止利用鸽子进行间谍活动。

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被废除的监管规定还包括一项法西斯时期的法令，该法令规定在殖民地部下设立皇家香蕉垄断企业。该机构负责控制香蕉的进口和分销。此外，有关为皇家陆军和皇家海军征用动物及运输工具的规定也被废除。

雪税

部长团队废除了普利亚大区切里尼奥拉市镇的地方雪税。当地很少下雪，因此雪需从邻近山区运来。对其征税的皇家许可，使得在尚未有冰箱的年代，能够对夏季出售冰块的正式国家订单进行规范。

在卢卡市，夜间缔结婚姻的额外市政费用已多年不再有效。

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