В Кракове, Польша, в понедельник подписали соглашение о финансировании Европейским Союзом строительства новой трамвайной линии. Она должна соединить существующее разворотное кольцо «Кроводжа-Гурка P+R» с новым кольцом, которое построят возле пересечения улиц Вайсса и Яремы в микрорайоне Азоры. Об этом сообщает RMF24.

Финансирование проекта

Краков получит до 172,76 млн злотых по программе «Европейские фонды для инфраструктуры, климата и окружающей среды 2021–2027». Соглашение заключили город Краков, представленный Управлением городских инвестиций, и Центр транспортных проектов ЕС.

Проект предусматривает не только прокладку трамвайных путей. В районе улиц Опольской и Вайсса планируют построить путевой треугольник, а также участок трамвайных путей в северном направлении — до железнодорожной линии №95 Краков-Мыдльники — Краков-Батовице.

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Парковка и велосипедная инфраструктура

В рамках инвестиции должны обустроить новые тротуары, велодорожки и пешеходно-велосипедные маршруты. Возле улицы Опольской также запланировали перехватывающую парковку Park & Ride примерно на 200 автомобилей, в том числе с местами для людей с инвалидностью и инфраструктурой для велосипедов.

Следующим этапом станет получение решения ZRID, необходимого для начала строительных работ. Параллельно Управление городских инвестиций готовит документы для тендера на выполнение работ. Жители Азоров ждут трамвайного сообщения несколько десятилетий, а первые упоминания о таком проекте появлялись еще в 1960-х годах.

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