周一，波兰克拉科夫签署了一项由欧盟资助建设新有轨电车线路的协议。该线路将连接现有的Krowodrza Górka P+R环线与一处新环线，后者将建在阿佐雷街区Weissa街和Jaremy街交叉口附近。据RMF24报道。

项目融资

克拉科夫将根据“2021—2027年欧洲基础设施、气候和环境基金”计划获得最多1.7276亿兹罗提。该协议由克拉科夫市（由城市投资管理局代表）与欧盟运输项目中心签订。

该项目不仅包括铺设有轨电车轨道。计划在Opolska街和Weissa街一带建设一处三角形轨道，并铺设一段向北延伸的有轨电车轨道，通往95号铁路线，即克拉科夫-梅德尔尼基至克拉科夫-巴托维采线。

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停车场和自行车基础设施

作为该投资的一部分，将建设新的人行道、自行车道以及步行和骑行路线。在Opolska街附近还计划建设一座可容纳约200辆汽车的Park & Ride换乘停车场，其中包括残障人士车位和自行车设施。

下一阶段将是取得启动施工所必需的ZRID决定。同时，城市投资管理局正在准备工程招标文件。阿佐雷居民已等待有轨电车连接数十年，而关于此类项目的最早提及早在20世纪60年代就已出现。

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