Во вторник в США состоятся промежуточные выборы, на которых американские избиратели оценят первые два года второго президентского срока Дональда Трампа. Опросы и независимые аналитики считают, что демократы имеют преимущество в борьбе за контроль над Палатой представителей, тогда как исход гонок за Сенат остается неопределенным, сообщает Asharq Al-Awsat.

На выборах разыгрываются все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Для получения большинства в нижней палате Конгресса демократам необходимо завоевать как минимум три дополнительных места, а для контроля над Сенатом — четыре. Около десяти сенатских гонок в штатах считаются конкурентными, причем большинство из них проходит в республиканских штатах.

Выборы на фоне недовольства Трампом

Согласно опросам, избирателей больше всего волнует стоимость жизни, и они не одобряют действия президента в этой сфере. Издание связывает рост внутренних расходов с масштабной тарифной политикой Трампа и его решением атаковать Иран в феврале. Рейтинг одобрения президента также приблизился к самым низким показателям из-за недовольства войной с Ираном и подорожанием топлива.

С начала октября Трамп провел более двух десятков предвыборных митингов, преимущественно в штатах, где он уверенно победил на выборах 2024 года. Республиканцы называют кандидатов от Демократической партии радикальными, а республиканским кандидатам трудно дистанцироваться от президента, который, по оценке издания, требует преданности и редко признает ошибки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конкурентные гонки в Сенат

В Мичигане прогрессивный демократ Абдул Эль-Сайед соревнуется с бывшим членом Палаты представителей от Республиканской партии Майком Роджерсом. Дополнительным фактором кампании стала поддержка Роджерса демократкой Хейли Стивенс, которая ранее проиграла Эль-Сайеду на праймериз.

В Техасе демократ Джеймс Таларико противостоит генеральному прокурору штата, республиканцу Кену Пакстону. По данным издания, Пакстон воспользовался девятизначными инвестициями Илона Маска в поддержку республиканцев. В Канзасе демократ Адам Гамильтон, пастор мегацеркви, имел незначительное преимущество в опросах над действующим сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом.

На Аляске Министерство юстиции США начало уголовное расследование из-за обвинений в том, что кампания демократки Мэри Пелтолы якобы помогла привлечь кандидата с такими же именем и фамилией, как у ее соперника-республиканца Дэна Салливана. Об этом сообщила The New York Times, а Пелтола отрицала свою причастность. Ведомство также подало иск, чтобы заблокировать сертификацию результатов, однако суд его отклонил.

Отдельно Министерство юстиции обратилось в суд в Калифорнии из-за бюллетеней, которые считает потенциально недействительными. Верховный суд США отказал администрации в срочном решении по этому делу.

Читай нас в