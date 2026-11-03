We wtorek w USA odbędą się wybory w połowie kadencji, podczas których amerykańscy wyborcy ocenią pierwsze dwa lata drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Sondaże i niezależni analitycy uważają, że Demokraci mają przewagę w walce o kontrolę nad Izbą Reprezentantów, podczas gdy wynik wyścigów o Senat pozostaje niepewny, informuje Asharq Al-Awsat.

W wyborach obsadzane są wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów i 35 ze 100 miejsc w Senacie. Aby zdobyć większość w niższej izbie Kongresu, Demokraci muszą uzyskać co najmniej trzy dodatkowe mandaty, a do kontroli nad Senatem potrzebują czterech. Za konkurencyjne uznaje się około dziesięciu wyścigów senatorskich w stanach, przy czym większość z nich odbywa się w stanach republikańskich.

Wybory w cieniu niezadowolenia z Trumpa

Według sondaży wyborców najbardziej niepokoi koszt życia i nie aprobują oni działań prezydenta w tej dziedzinie. Publikacja wiąże wzrost krajowych kosztów z szeroko zakrojoną polityką celną Trumpa oraz jego decyzją o zaatakowaniu Iranu w lutym. Notowania prezydenta również zbliżyły się do najniższych poziomów z powodu niezadowolenia z wojny z Iranem i wzrostu cen paliw.

Od początku października Trump przeprowadził ponad dwa tuziny wieców wyborczych, głównie w stanach, w których zdecydowanie wygrał wybory w 2024 roku. Republikanie nazywają kandydatów Partii Demokratycznej radykałami, a republikańskim kandydatom trudno zdystansować się od prezydenta, który, według oceny publikacji, wymaga lojalności i rzadko przyznaje się do błędów.

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Konkurencyjne wyścigi do Senatu

W Michigan postępowy Demokrata Abdul El-Sayed rywalizuje z byłym republikańskim członkiem Izby Reprezentantów Mike’em Rogersem. Dodatkowym czynnikiem kampanii było poparcie Rogersa przez Demokratkę Haley Stevens, która wcześniej przegrała z El-Sayedem w prawyborach.

W Teksasie Demokrata James Talarico mierzy się z prokuratorem generalnym stanu, Republikaninem Kenem Paxtonem. Według publikacji Paxton skorzystał z dziewięciocyfrowych inwestycji Elona Muska na rzecz poparcia Republikanów. W Kansas Demokrata Adam Hamilton, pastor megakościoła, miał nieznaczną przewagę w sondażach nad urzędującym republikańskim senatorem Rogerem Marshallem.

Na Alasce Departament Sprawiedliwości USA wszczął śledztwo karne w związku z zarzutami, że kampania Demokratki Mary Peltoli rzekomo pomogła pozyskać kandydata o takim samym imieniu i nazwisku jak jej republikański przeciwnik Dan Sullivan. Poinformował o tym „The New York Times”, a Peltola zaprzeczyła swojemu zaangażowaniu. Resort złożył również pozew, aby zablokować certyfikację wyników, jednak sąd go oddalił.

Osobno Departament Sprawiedliwości zwrócił się do sądu w Kalifornii w sprawie kart do głosowania, które uznaje za potencjalnie nieważne. Sąd Najwyższy USA odmówił administracji wydania pilnego orzeczenia w tej sprawie.

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