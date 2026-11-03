У США у вівторок відбудуться проміжні вибори, на яких американські виборці оцінять перші два роки другого президентського терміну Дональда Трампа. Опитування та незалежні аналітики вважають, що демократи мають перевагу в боротьбі за контроль над Палатою представників, тоді як результат перегонів за Сенат залишається невизначеним, повідомляє Asharq Al-Awsat.

На вибори виставлено всі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті. Для здобуття більшості в нижній палаті Конгресу демократам потрібно отримати щонайменше три додаткові місця, а для контролю над Сенатом — чотири. Близько десяти сенатських перегонів у штатах вважають конкурентними, причому більшість із них відбувається в республіканських штатах.

Вибори на тлі невдоволення Трампом

За даними опитувань, виборців найбільше хвилює вартість життя, а дії президента у цій сфері не схвалюють. Видання пов’язує зростання внутрішніх витрат із масштабною тарифною політикою Трампа та його рішенням атакувати Іран у лютому. Рейтинг схвалення президента також наблизився до найнижчих показників через невдоволення війною з Іраном і подорожчанням пального.

Трамп із початку жовтня провів понад два десятки передвиборчих мітингів, переважно у штатах, де він упевнено переміг на виборах 2024 року. Республіканці називають кандидатів від Демократичної партії радикальними, а республіканським кандидатам складно дистанціюватися від президента, який, за оцінкою видання, вимагає відданості та рідко визнає помилки.

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Конкурентні перегони до Сенату

У Мічигані прогресивний демократ Абдул Ель-Сайєд змагається з колишнім членом Палати представників від Республіканської партії Майком Роджерсом. Додатковим чинником кампанії стала підтримка Роджерса демократкою Гейлі Стівенс, яка раніше програла Ель-Сайєду на праймеріз.

У Техасі демократ Джеймс Таларіко протистоїть генеральному прокурору штату, республіканцю Кену Пакстону. За даними видання, Пакстон скористався дев’ятизначними інвестиціями Ілона Маска на підтримку республіканців. У Канзасі демократ Адам Гамільтон, пастор мегацеркви, мав незначну перевагу в опитуваннях над чинним сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом.

На Алясці Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування через звинувачення, що кампанія демократки Мері Пелтоли нібито допомогла залучити кандидата з такими самими ім’ям і прізвищем, як у її опонента-республіканця Дена Саллівана. Про це повідомила The New York Times, а Пелтола заперечила свою причетність. Відомство також подало позов, щоб заблокувати сертифікацію результатів, однак суд його відхилив.

Окремо Міністерство юстиції звернулося до суду в Каліфорнії через бюлетені, які вважає потенційно недійсними. Верховний суд США відмовив адміністрації у терміновому рішенні в цій справі.

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