美国将于周二举行中期选举，美国选民将评估唐纳德·特朗普第二个总统任期的头两年。民调和独立分析人士认为，民主党在争夺众议院控制权方面占据优势，而参议院选战的结果仍不确定，Asharq Al-Awsat报道称。

众议院全部435个席位以及参议院100个席位中的35席将进行选举。民主党要在国会下院获得多数席位，至少需要增加3个席位；要控制参议院，则需要增加4席。大约10场州内参议院选战被视为竞争激烈，其中大多数发生在共和党州。

选举在对特朗普不满的背景下举行

根据民调，选民最关心生活成本，并不赞同总统在这一领域的行动。该媒体将国内开支上涨与特朗普大规模的关税政策，以及他在2月决定攻击伊朗联系起来。由于对与伊朗的战争和燃油价格上涨的不满，总统的支持率也接近最低水平。

自10月初以来，特朗普已举行20多场竞选集会，主要是在他于2024年选举中明显获胜的州。共和党人称民主党候选人为激进派，而共和党候选人难以与总统保持距离；该媒体评价称，特朗普要求忠诚且很少承认错误。

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竞争激烈的参议院选战

在密歇根州，进步派民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德正与前共和党众议员迈克·罗杰斯竞争。竞选中的一个额外因素是，曾在初选中败给埃尔-赛义德的民主党人海莉·史蒂文斯支持罗杰斯。

在得克萨斯州，民主党人詹姆斯·塔拉里科与该州总检察长、共和党人肯·帕克斯顿对决。该媒体称，帕克斯顿受益于埃隆·马斯克为支持共和党人进行的九位数投资。在堪萨斯州，巨型教会牧师、民主党人亚当·汉密尔顿在民调中略微领先于现任共和党参议员罗杰·马歇尔。

在阿拉斯加州，美国司法部因指控民主党人玛丽·佩尔托拉的竞选团队涉嫌帮助招募一名与其共和党对手丹·沙利文同名同姓的候选人而启动刑事调查。《纽约时报》报道了此事，佩尔托拉否认参与其中。该部门还提起诉讼，试图阻止对选举结果的认证，但法院驳回了诉讼。

此外，司法部还就其认为可能无效的选票向加利福尼亚州法院提起诉讼。美国最高法院拒绝就此案向政府作出紧急裁决。

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