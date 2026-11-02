Прін заявила про можливу причетність мігрантського середовища до заворушень — Der Spiegel

У Німеччині міністерка освіти Карін Прін заявила, що до заворушень після переважно мирних протестів Gen Z могли бути причетні люди з мігрантського середовища. Міністр оборони Борис Пісторіус поставив під сумнів доцільність такого формулювання.

Заява Прін

Як повідомляє Der Spiegel, після завершення молодіжних демонстрацій, які загалом відбулися мирно, у кількох містах сталися окремі заворушення. В ефірі Deutschlandfunk політикиня з Християнсько-демократичного союзу сказала, що насильство чинили ліворадикальні групи, а також інші люди, які, ймовірно, походять із мігрантського середовища.

За словами Прін, її заява не має на меті розпалювати упередження. Вона сказала, що якщо учасники заворушень справді походять із такого середовища, це має викликати занепокоєння й спонукати до аналізу причин, через які люди не інтегрувалися в суспільство. Міністерка також наголосила на потребі поліпшити інтеграційну роботу з мігрантською молоддю.

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Реакція Пісторіуса

Подібну оцінку раніше висловив міністр внутрішніх справ Александер Добриндт. Він заявив, що мирні демонстрації нібито були перехоплені готовими до насильства лівими групами та «мігрантськими хуліганами».

Пісторіус, який представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, заперечив проти такого узагальнення. Він поставив питання, кого саме слід вважати мігрантськими групами, зокрема чи йдеться про людей, які живуть у Німеччині в третьому поколінні та мають німецьке громадянство.

Міністр оборони додав, що не знає, чи були мігранти відповідальними за заворушення, однак не виключає цього. Водночас він наголосив, що серед учасників насильства були екстремісти та злочинці, які нападали на поліцейських, завдавали їм поранень і вчиняли серйозне пошкодження майна. Ті, чию відповідальність буде встановлено, мають бути покарані, зазначив Пісторіус.

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