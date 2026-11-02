В Польше иностранцы годами ожидают решений по видам на жительство, а специальная норма, приостанавливающая сроки в части иммиграционных производств, будет действовать до 4 марта 2027 года. Как сообщает Balkan Insight, положения статьи 100d закона о помощи гражданам Украины распространяются на иностранцев всех национальностей.

Норму ввели в апреле 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она приостановила сроки рассмотрения отдельных дел о легализации пребывания и обычные правовые последствия административных задержек. Активисты по защите прав мигрантов считают, что мера, необходимая в 2022 году, впоследствии стала частью проблемы.

Очереди длятся месяцами и годами

Согласно данным Управления по делам иностранцев, собранным инициативой Głos Migranta, в первом полугодии 2026 года воеводские управления выдали 190 900 разрешений на временное проживание. В то же время количество заявлений превышает возможности сотрудников, которые их обрабатывают.

Закон в целом предусматривает 60 дней для принятия решения о временном проживании после выполнения процедурных требований. Однако средний срок рассмотрения завершенных дел составляет от 242 дней в Малопольском воеводстве до 658 дней в Силезии. В Мазовецком воеводстве, в состав которого входит Варшава, среднее ожидание превышает год. Эти данные не учитывают заявления, которые все еще находятся на рассмотрении.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Турецкий программист Неджаті, работающий в Гданьске, подал документы на долгосрочное проживание в ЕС в декабре 2024 года и до сих пор не получил решения. После окончания срока действия его Голубой карты ЕС в феврале 2026 года он, по его словам, не может выезжать за границу по рабочим делам, посещать семью и совершать обычные международные финансовые операции.

Жалобы и протесты

В мае 2025 года Высший административный суд Польши отказался применять статью 100d к периоду после июня 2024 года, признав ее несовместимой с конституционным правом на справедливое рассмотрение. В то же время положение формально остается в силе. В июне 2026 года Министерство внутренних дел в письме омбудсмену признало, что суды, вероятно, не будут применять эту норму в аналогичных делах, но заявило, что административные органы должны и далее ее исполнять.

С апреля 2022 года офис омбудсмена получил 1161 жалобу относительно легализации пребывания. Мазовецкое воеводское управление сообщило, что его отдел по делам иностранцев ведет более 200 тысяч дел, а расчетная нагрузка превышает 3500 дел на одного сотрудника.

24 августа около 300 человек собрались у Мазовецкого воеводского управления в Варшаве, требуя сократить сроки ожидания и восстановить правовые гарантии. Кампания Głos Migranta также призывает отменить статью 100d, увеличить штат иммиграционных служб и публиковать достоверные данные об очередях и сроках рассмотрения заявлений.

Читай нас в