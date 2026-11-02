W Polsce cudzoziemcy latami czekają na decyzje w sprawie zezwoleń na pobyt, a szczególny przepis zawieszający terminy w części postępowań imigracyjnych będzie obowiązywał do 4 marca 2027 roku. Jak informuje Balkan Insight, przepisy art. 100d ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dotyczą cudzoziemców wszystkich narodowości.

Przepis wprowadzono w kwietniu 2022 roku po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Zawiesił on terminy rozpatrywania niektórych spraw dotyczących legalizacji pobytu oraz zwykłe skutki prawne opóźnień administracyjnych. Aktywiści działający na rzecz praw migrantów uważają, że środek potrzebny w 2022 roku z czasem stał się częścią problemu.

Kolejki trwają miesiącami i latami

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców zebranych przez inicjatywę Głos Migranta, w pierwszym półroczu 2026 roku urzędy wojewódzkie wydały 190 900 zezwoleń na pobyt czasowy. Jednocześnie liczba wniosków przekracza możliwości pracowników, którzy je rozpatrują.

Ustawa co do zasady przewiduje 60 dni na wydanie decyzji w sprawie pobytu czasowego po spełnieniu wymogów proceduralnych. Jednak średni czas rozpatrywania zakończonych spraw wynosi od 242 dni w województwie małopolskim do 658 dni na Śląsku. W województwie mazowieckim, do którego należy Warszawa, średni czas oczekiwania przekracza rok. Dane te nie obejmują wniosków, które nadal są rozpatrywane.

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Turecki programista Necati, pracujący w Gdańsku, złożył dokumenty o pobyt długoterminowy UE w grudniu 2024 roku i nadal nie otrzymał decyzji. Po wygaśnięciu jego Niebieskiej Karty UE w lutym 2026 roku, jak twierdzi, nie może wyjeżdżać za granicę w sprawach służbowych, odwiedzać rodziny ani dokonywać zwykłych międzynarodowych operacji finansowych.

Skargi i protesty

W maju 2025 roku Naczelny Sąd Administracyjny odmówił zastosowania art. 100d do okresu po czerwcu 2024 roku, uznając go za niezgodny z konstytucyjnym prawem do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Jednocześnie przepis formalnie pozostaje w mocy. W czerwcu 2026 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w piśmie do rzecznika praw obywatelskich przyznało, że sądy prawdopodobnie nie będą stosować tego przepisu w podobnych sprawach, lecz oświadczyło, że organy administracyjne muszą nadal go wykonywać.

Od kwietnia 2022 roku biuro rzecznika praw obywatelskich otrzymało 1161 skarg dotyczących legalizacji pobytu. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że jego wydział do spraw cudzoziemców prowadzi ponad 200 tysięcy spraw, a szacowane obciążenie przekracza 3500 spraw na jednego pracownika.

24 sierpnia około 300 osób zgromadziło się przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, domagając się skrócenia czasu oczekiwania i przywrócenia gwarancji prawnych. Kampania Głos Migranta wzywa również do uchylenia art. 100d, zwiększenia zatrudnienia w służbach imigracyjnych oraz publikowania wiarygodnych danych o kolejkach i terminach rozpatrywania wniosków.

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