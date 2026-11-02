在波兰，外国人要等待数年才能获得居留许可决定，而暂停部分移民程序期限的特别规定将实施至2027年3月4日。正如Balkan Insight报道，关于援助乌克兰公民的法律第100d条适用于所有国籍的外国人。

该规定于2022年4月、俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后出台。它暂停了审理部分居留合法化案件的期限，以及行政延误通常产生的法律后果。移民权利活动人士认为，这项在2022年必要的措施后来成为问题的一部分。

排队持续数月甚至数年

根据Głos Migranta倡议收集的外国人事务办公室数据，2026年上半年，各省政府办公室签发了190,900份临时居留许可。与此同时，申请数量超过了负责处理申请的工作人员的能力。

法律通常规定，在满足程序要求后，应在60天内就临时居留作出决定。然而，已结案件的平均审理时间从小波兰省的242天到西里西亚的658天不等。在包括华沙在内的马佐夫舍省，平均等待时间超过一年。这些数据不包括仍在审理中的申请。

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在格但斯克工作的土耳其程序员内贾蒂于2024年12月提交了申请欧盟长期居留的材料，至今仍未收到决定。他表示，在其欧盟蓝卡于2026年2月到期后，他无法因工作出国、探望家人，也无法进行常规国际金融交易。

投诉与抗议

2025年5月，波兰最高行政法院拒绝将第100d条适用于2024年6月之后的期间，认定该条款与宪法规定的获得公正审理的权利不相符。与此同时，该规定在形式上仍然有效。2026年6月，内政部在致监察专员的信中承认，法院可能不会在类似案件中适用该规定，但表示行政机关必须继续执行它。

自2022年4月以来，监察专员办公室已收到1,161起关于居留合法化的投诉。马佐夫舍省政府办公室表示，其外国人事务部门处理超过20万起案件，估算的工作负荷超过每名员工3,500起案件。

8月24日，约300人在华沙的马佐夫舍省政府办公室外集会，要求缩短等待时间并恢复法律保障。Głos Migranta运动还呼吁废除第100d条、增加移民服务部门人员，并公布有关排队和申请审理期限的可靠数据。

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